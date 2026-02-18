Qua, 18 de Fevereiro

Uefa abre investigação por "comportamentos discriminatórios" contra Vini Jr

Jogador brasileiro denunciou insultos racistas do argentino Gianluca Prestianni na partida Benfica-Real Madrid da Liga dos Campeões

Vini Jr. foi alvo de racismo durante partida entre Real Madrid e Benfica Vini Jr. foi alvo de racismo durante partida entre Real Madrid e Benfica  - Foto: FILIPE AMORIM / AFP

A Uefa anunciou nesta quarta-feira (18) a abertura de uma investigação sobre as "acusações de comportamentos discriminatórios" contra o brasileiro Vinícius Júnior, que denunciou insultos racistas do argentino Gianluca Prestianni na partida Benfica-Real Madrid da Liga dos Campeões.

O jogo, disputado na terça-feira em Lisboa e vencido por 1-0 pelo clube espanhol com um gol do brasileiro, foi interrompido durante quase 10 minutos quando o atacante do Real Madrid denunciou que seu rival argentino o chamou de "macaco".

