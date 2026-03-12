A- A+

CHAMPIONS LEAGUE Uefa abre processo contra Pedro Neto após empurrão em gandula em jogo do Chelsea na Champions Atacante do Chelsea empurrou jovem à beira do campo nos acréscimos da derrota por 5 a 2 para o PSG

A Uefa abriu um processo disciplinar contra o atacante Pedro Neto após um incidente envolvendo um gandula nos minutos finais da derrota do Chelsea para o Paris Saint-Germain por 5 a 2, na quarta-feira (11), pela Champions League.

O episódio ocorreu nos acréscimos da partida disputada no Parc des Princes, em Paris. Ao tentar recuperar rapidamente a bola para reiniciar o jogo, o português empurrou o gandula que estava à beira do campo, fazendo com que o jovem caísse contra uma cadeira próxima à linha lateral. A cena provocou um princípio de discussão entre jogadores das duas equipes.

Após a partida, Neto pediu desculpas pelo ocorrido.

— Quero pedir desculpas ao gandula. Já conversei com ele — disse o jogador à emissora TNT Sports. — Estávamos perdendo e, no calor do jogo, eu queria pegar a bola rápido e acabei dando um pequeno empurrão.

O atacante afirmou ainda que o gesto não reflete seu comportamento.

— Eu não sou assim. Foi no calor do momento e quero me desculpar. Dei minha camisa para ele. Sinto muito — acrescentou.

O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, também lamentou o episódio.

— Se houve algo do nosso lado que foi errado ou fora do lugar, peço desculpas em nome do clube — afirmou.

