A- A+

futebol UEFA abrirá processo disciplinar após invasão de campo por torcedores do PSG Exibição de uma faixa com os dizeres "Parem o genocídio em Gaza" pode agravar a situação do clube

A UEFA iniciará um processo disciplinar após a invasão do campo por cerca de 100 torcedores do PSG em Munique, nesse sábado (31), após a vitória do Paris Sanit Germain na final da Liga dos Campeões, e a exibição de uma faixa política. A informação foi publicada pelo jornal francês L'Equipe.

Centenas de torcedores parisienses forçaram a passagem pela fila de comissários de segurança que deveriam impedi-los de entrar em campo. Mesmo sem distúrbios ou brigas, esse comportamento, após título inédito e com goleada, não agradou à entidade máxima que comanda o futebol europeu.

O uso de dezenas de bombas de fumaça e a exibição de uma bandeira política com os dizeres "Parem o genocídio em Gaza", pela Collectif Ultras Paris, a principal torcida organizada do clube, podem agravar a situação do clube.

A faixa foi aberta logo após Achraf Hakimi abrir o placar na goleada de 5 a 0. Alguns torcedores do PSG também seguraram cachecóis e bandeiras palestinas durante o jogo. A torcida organizada estava posicionada logo atrás do gol de Gianluigi Donnarumma no primeiro tempo.

Veja também