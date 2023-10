Uefa adia Israel x Suíça, pelas eliminatórias da Euro, para novembro

A- A+

Em comunicado divulgado nesta terça-feira (10), a Uefa anunciou a remarcação da partida entre Israel e Suíça, pela 7ª rodada do grupo I das eliminatórias para a Eurocopa de 2024, para o dia 15 de novembro. O jogo, que aconteceria nesta quinta, foi um dos suspensos pela entidade no domingo, em decorrência do estouro do conflito armado com o grupo extremista Hamas na região da Faixa de Gaza.

A partida estava marcada para a cidade de Tel Aviv, um dos principais alvos do Hamas. A possível troca e um novo local ainda não foram definidos.

Além do jogo pelas eliminatórias, estão na lista de partidas adiadas Israel x Estônia, que também aconteceria nesta quinta, e Israel x Alemanha, originalmente marcada para o dia 17. Ambas pelas eliminatórias da Eurocopa sub-21 de 2025. Foi adiado também um mini-torneio sub-17 que começaria na quarta-feira e envolveria as seleções de Israel, Bélgica, Gibraltar e Gales.

Outra partida incerta é o confronto entre Kosovo e Israel, também pelas eliminatórias da Euro de 2024, marcado para domingo, no Kosovo. No comunicado de domingo, a confederação pediu alguns dias para analisar a situação.

