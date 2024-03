UEFA anuncia novo formato para a Liga dos Campeões a partir da edição 2024/25; confira as mudanças

A- A+

Principal competição de clube do planeta, a Liga dos Campeões da Europa terá um novo formato a partir da edição 2024/25, como divulgado pela Uefa nesta segunda-feira (4). A começar pelo número de participantes, que vai aumentar de 32 para 36, até a fórmula de disputa, agora com quatro grupos com nove representantes. Os 12 piores ao final da fase inicial não poderão mais disputar a Liga Europa da mesma temporada.



De acordo com o comunicado da Uefa desta segunda-feira, "as alterações introduzidas destinam-se a garantir o futuro positivo do futebol europeu a todos os níveis e a satisfazer as necessidades crescentes de todas as suas partes interessadas."



A ideia é contar com mais equipes em suas principais competições e desta maneira prejudicar quem esteve na Liga Europa desde o início, por exemplo. O não "rebaixamento" proporcionará que equipes antes sem chances de disputar fases finais, agora o façam e também consigam embolsar mais dinheiro da entidade. "Isso reforçará a base sólida sobre a qual o jogo na Europa é construído."



As mudanças são frutos de muitas consultas e análises da Uefa no futebol europeu. O formato final, a lista de acesso e o calendário das competições europeias de clubes foram aprovados em 10 de maio de 2022, mas somente agora serão implementadas.



"A Uefa demonstrou claramente que estamos totalmente empenhados em respeitar os valores fundamentais do esporte e em defender o princípio fundamental das competições abertas, com qualificação baseada no mérito desportivo, totalmente em linha com os valores e o modelo desportivo europeu baseado na solidariedade", afirmou Presidente da entidade, Aleksander Ceferin.



O dirigente ainda comemorou a aprovação por unanimidade. "Estou muito satisfeito por ter sido uma decisão unânime do Comitê Executivo da Uefa, com a Associação Europeia de Clubes, as Ligas Europeias e as federações nacionais concordando com a proposta apresentada. Mais uma prova de que o futebol europeu está mais unido do que nunca."

Na nova competição, os 36 classificados serão divididos em quatro grupos com nove representantes, jogando entre si oito vezes, apenas em duelos de ida, com mando definido por sorteio (quatro em casa e quatro como visitante). Ao final da fase, os oito melhores já estarão nas oitavas de final. Os clubes que ficarem entre 9º e 16º farão duelos de mata-matas para definir as outras oito vagas contra quem terminar entre 17º e 24º, com os demais eliminados. Agora não há mais chance de prêmio de consolação, com a disputa da Liga Europa nos mesmos moldes e com seus participantes definidos desde o início.



A partir das oitavas, a Liga dos Campeões se mantém com seu formato atual, de mata-mata e final em jogo único. A fase de grupos será com jogos às terças, quartas e também quintas-feiras (apenas na semana exclusiva do torneio), entre setembro e janeiro. Na última rodada todos os jogos serão simultâneos para não existir privilégios na busca pelas vagas diretas ou mesmo nos playoffs.

