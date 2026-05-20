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Futebol Internacional Uefa anuncia revolução nas Eliminatórias e cria "modelo Champions" para seleções Novo formato valerá a partir de 2028 e mudará Liga das Nações, Copa do Mundo e Eurocopa

A Uefa anunciou nesta quarta-feira uma ampla reformulação no calendário do futebol de seleções europeias a partir da temporada 2028/2029.

O novo sistema, inspirado diretamente no modelo atual da Champions League, vai alterar profundamente a disputa da Liga das Nações e os formatos de classificação para Copa do Mundo e Eurocopa.



A principal mudança envolve o fim dos tradicionais grupos com jogos de ida e volta. No novo formato, as seleções disputarão grupos únicos mais amplos, enfrentando adversários diferentes em partidas únicas — algumas em casa, outras fora — exatamente como acontece atualmente na Champions.

Liga das Nações

A atual estrutura da Liga das Nações da Uefa, dividida em quatro ligas, será reduzida para apenas três divisões com 18 equipes cada. Cada liga será formada por três grupos de seis seleções. Os times disputarão seis jogos contra cinco adversários diferentes.

O formato seguirá lógica semelhante à da Champions League:

confrontos únicos contra equipes de potes distintos;

jogos de ida e volta apenas contra adversários do mesmo pote.

Como a Uefa possui 55 seleções filiadas, a Liga C terá uma exceção: um grupo contará com sete equipes e começará a disputar partidas antes das demais. As fases eliminatórias, incluindo quartas de final, Final Four e playoffs de acesso e descenso, permanecerão.

Eliminatórias da Copa também mudam

A qualificação europeia para a Copa do Mundo Fifa 2030 também será completamente reformulada. O novo sistema será dividido em duas grandes ligas:

Liga 1: formada pelas 36 seleções presentes nas Ligas A e B da Liga das Nações;

Liga 2: composta pelas equipes restantes.

Na Liga 1, haverá três grupos de 12 seleções. Cada país fará seis partidas contra seis adversários diferentes, enfrentando duas equipes de cada pote em sistema semelhante ao da Champions League. Já a Liga 2 seguirá estrutura parecida com a atual Liga C da Nations League.

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