CHAMPIONS LEAGUE Uefa confirma revolução na Champions, com cerimônia de abertura e jogo exclusivo em streaming Novo modelo de direitos prevê pacotes digitais, calendário reformulado e exibição global online de uma partida por rodada

A Uefa confirmou nessa segunda-feira (13) uma mudança histórica na forma de transmitir e promover a Champions League.

A partir da temporada 2027/28, a competição contará com cerimônia de abertura, calendário reformulado e a estreia de um pacote global exclusivo de streaming, com um jogo por rodada transmitido integralmente em plataforma digital.

De acordo com o jornal português A Bola, a novidade faz parte do novo concurso para os direitos midiáticos das competições masculinas de clubes da Uefa, lançado pela UC3 — entidade criada pela confederação em parceria com a Associação Europeia de Clubes (ECA) — em colaboração com a agência Relevent Football Partners, especializada em marketing e direitos esportivos.

Entre as principais inovações está a criação de um pacote digital de primeira escolha, que permitirá que um jogo por semana da Champions seja transmitido exclusivamente por streaming — uma estratégia voltada ao público jovem e às novas formas de consumo esportivo.

A licitação será simultânea nos cinco maiores mercados europeus — França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido — e introduzirá contratos de até quatro anos, buscando maior estabilidade para emissoras, clubes e investidores.

Com isso, o torneio poderá chegar a plataformas como Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video, hipótese que a própria Uefa reconhece como possível dentro da nova estratégia.

Outra mudança simbólica está no calendário da competição: a partir de 2027, o campeão europeu estreará isoladamente numa terça-feira, em casa, em partida de gala que abrirá oficialmente a temporada.

O evento contará com uma cerimônia de abertura, incluindo apresentações musicais e ações de entretenimento, semelhante ao modelo usado na Copa do Mundo e no Super Bowl. As demais partidas da rodada principal seguirão distribuídas entre quarta e quinta-feira.

