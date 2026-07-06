Uefa critica a Fifa por cancelar cartão vermelho de Balogun: "Cruzou uma linha vermelha"
Artilheiro dos Estados Unidos recebeu a punição no jogo anterior, contra a Bósnia Herzegovina
A UEFA, entidade que rege o futebol europeu, criticou a Fifa por uma "decisão incompreensível e injustificável" de permitir que o atacante dos Estados Unidos, Folarin Balogun, participe da partida desta segunda-feira contra Bélgica, em confronto válido pelas oitavas de final, após ter recebido um cartão vermelho em seu jogo anterior.
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Por meio de um comunicado, a Uefa afirmou que a Fifa "cruzou uma linha vermelha" com sua decisão de não aplicar a suspensão obrigatória de um jogo a Balogun, após a entidade máxima do futebol mundial sofrer pressão do presidente dos EUA, Donald Trump.
A decisão da Fifa no domingo (de adiar a suspensão de Balogun para um período de um ano de condicional) e provocou críticas contundentes em todo o mundo, inclusive de ex-estrelas da Copa do Mundo e treinadores presentes no torneio.
"É uma decisão muito, muito, muito, muito, muito ruim, que prejudicará a Copa do Mundo", disse o técnico da Noruega, Ståle Solbakken, no domingo, após sua equipe vencer o Brasil e chegar às quartas de final da competição.
A Uefa, cujas federações-membro incluem a Bélgica, insistiu em seu posicionamento sobre o cancelamento do cartão vermelho: "Às vezes, as regras estão sujeitas a interpretação. Neste caso, não "
"Quando a certeza das regras não é mais garantida por seus guardiões, a integridade do jogo fica em risco e a credibilidade de uma competição é minada", afirmou a entidade europeia, que frequentemente entrou em conflito com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, durante sua década no poder.
"Expressamos nossa incredulidade diante de uma decisão tão sem precedentes, incompreensível e injustificável", declarou a Uefa - entidade onde Infantino atuou como secretário-geral (cargo equivalente a CEO) de 2009 até ser eleito para liderar a FIFA, em fevereiro de 2016.
A federação belga de futebol preparava um recurso em Seattle, na madrugada de segunda-feira, para contestar a decisão sobre Balogun perante um juiz de apelação designado pela FIFA. O jogo das oitavas de final contra os EUA está previsto para começar às 17h, horário local.