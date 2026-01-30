A- A+

Futebol Internacional Champions League: Uefa sorteia confrontos dos playoffs; confira os jogos Sorteio dos duelos ocorreu nesta sexta-feira (30), em Nyon, na Suíça

O sorteio que definiu os confrontos dos playoffs da Champions League 2025/26, foi realizado pela Uefa nesta sexta-feira (30) em Nyon, na Suíça.

O destaque ficou para o confronto entre Benfica e Real Madrid, que repetirão o jogo da última rodada da fase de liga que tirou a vaga direta dos Merengues para as oitavas de final.

Outra partida que merece atenção é o clássico francês entre Monaco e o atual campeão Paris Saint-Germain, que não vem repetindo o ótimo desempenho da última temporada.

Os playoffs também serão marcados pelo duelo entre a Inter de Milão, vice-campeã da última temporada, e o Bodø/Glimt, da Noruega.

Os outros confrontos dos playoffs serão Qarabag x Newcastle, Galatasaray x Juventus, Club Brugge x Atlético de Madrid, Borussia Dortmund x Atalanta e Olympiacos x Bayer Leverkusen.



Após a definição dos duelos, o início do mata-mata terá início no dia 17 de fevereiro, com horários ainda a definir, entre as equipes que terminaram a fase de liga entre a 9ª e a 24ª colocação da competição.

Os jogos serão disputados em ida e volta, com os times de melhor campanha decidindo a vaga em casa.



São eles: Real Madrid, Inter de Milão, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt e Benfica.

Já os times que terminaram a fase de liga entre a 1ª e a 8ª posição avançaram diretamente às oitavas de final são Arsenal, Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City.



Os jogos de ida serão realizados entre os dias 17 e 18 de fevereiro, já os da volta ocorrem entre os dias 24 e 25 do mesmo mês.

Confira o resultado do sorteio dos playoffs da Champions League:

Olympiacos x Bayer Leverkusen



Borussia Dortmund x Atalanta



Club Brugge x Atlético de Madrid



Galatasaray x Juventus



Qarabag x Newcastle



Monaco x Paris Saint-Germain



Benfica x Real Madrid



Bodo/Glimt x Inter de Milão

