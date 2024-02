A- A+

FUTEBOL Uefa divulga lista de clubes que mais arrecadam com camisa na Europa Ranking é feito baseado na arrecadação com vendas de peças e valores de patrocínios

Mesmo estando longe de seus melhores momentos dentro de campo, o Barcelona segue sendo um fenômeno comercial fora dele. A equipe catalã lidera o ranking de clubes da Uefa que mais arrecadam com as suas camisas, em levantamento que, surpreendentemente, deixa fora de seu top-10 o Manchester City, atual campeão mundial.

O ranking é feito considerando quanto as camisas dos clubes do continente geram em dinheiro, levando em conta a soma dos valores dos patrocínios nelas estampados mais as vendas das peças. E o Barcelona lidera a lista, e com folgas.

São 179 milhões de euros arrecadados pelo clube, contra os 155 milhões do segundo colocado, o também espanhol Real Madrid. O Bayern de Munique, recebendo 147 milhões, completa o pódio.

Liverpool (132 milhões de euros), Manchester United (130 milhões de euros), PSG (97 milhões de euros), Arsenal (89 milhões de euros), Chelsea (87 milhões de euros), Juventus (74 milhões de euros) e Tottenham (74 milhões de euros) completam o ranking.

Dentro de campo, no entanto, a fase do Barcelona não é tão boa. O clube ocupa apenas a terceira colocação no campeonato espanhol, a oito pontos do líder Real Madri e também atrás do modesto Girona (que pertence ao Grupo City). Pela Liga dos Campeões, nesta quarta, o time apenas empatou com o Napoli, em 1 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de finais do torneio. O time decide a vaga em casa.

No ano, há também um eliminação na Copa do Rey para o Athletic Bilbao, nas quartas de finais do torneio.

Veja também

violência "A gente sai pra jogar bola e só quer voltar vivo", diz jogador do Fortaleza após ataque a ônibus