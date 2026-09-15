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Futebol Internacional Uefa escolhe Munique e Barcelona para as finais da Champions de 2028 e 2029 Escolha dos locais das próximas decisões da Champions League foi anunciada nessa terça-feira (14)

A Uefa anunciou nesta terça-feira as cidades que receberão as finais da Champions League em 2028 e 2029. Munique foi escolhida para sediar a primeira decisão, enquanto Barcelona receberá a partida do ano seguinte.

A final de 2028 será disputada na Allianz Arena. A casa do Bayern de Munique já recebeu o jogo mais importante do futebol europeu em 2012, quando o Chelsea superou o clube alemão nos pênaltis, e em 2025, na vitória do Paris Saint-Germain sobre a Inter de Milão.

Em 2029, a decisão retornará ao Camp Nou depois de 30 anos. O estádio do Barcelona, que passa por uma ampla reforma, recebeu as finais de 1989 e 1999.

A expectativa é que as obras estejam completamente concluídas antes do evento, com a capacidade ampliada para aproximadamente 105 mil pessoas. A escolha foi confirmada pela Uefa.

O Camp Nou superou Wembley na disputa para sediar a final de 2029. A escolha representa uma importante vitória institucional para o Barcelona, que pretende transformar o estádio modernizado em uma das principais arenas esportivas da Europa.

A Uefa também definiu as sedes da Champions League Feminina. Lyon receberá a decisão de 2028, enquanto Cardiff, no País de Gales, ficará com a final de 2029.

Antes disso, a final masculina de 2027 será disputada no Estádio Metropolitano, em Madri.

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