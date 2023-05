Uefa estuda tirar final da Liga dos Campeões da Turquia por "instabilidade política", diz jornal

A- A+

A Uefa estuda mudar o local onde será realizada a grande final da Liga dos Campeões desse ano. Nos bastidores da entidade, a possibilidade de levar a partida para o Estádio da Luz, em Portugal, está em pauta por conta do momento de instabilidade política que vive a Turquia, até o momento escolhida como palco da decisão, que aconteceria na capital, Istambul.

Segundo o Daily Mail, a Uefa, porém, estaria “extremamente relutante” em mudar o local da final, uma vez que o evento já havia sido transferido duas vezes de Istambul devido à pandemia de Covid, em 2020 e 2021. A entidade estuda a mudança uma vez que a segurança dos torcedores, principal preocupação da Uefa, estaria ameaçada dado a proximidade com o período eleitoral.

A partida está marcada para o dia o dia 10 de junho, às 16h no horário de Brasília — o primeiro turno das eleições locais ocorre neste domingo e o segundo no dia 28. Ainda de acordo com o Daily Mail, há preocupações dos organizadores sobre a possibilidade de distúrbios civis caso Recep Tayyip Erdogan, presidente do país há quase dez anos, seja derrotado nas eleições.





Por conta da possibilidade de retirada da final da Turquia, uma consulta informal à Federação Portuguesa de Futebol teria sido feita, com intuito de saber se há a possibilidade de o Estádio da Luz ser palco da partida em caso de uma mudança de última hora.

Após vencer o rival Milan por 2 a 0, a Inter de Milão está muito próxima de conquistar uma vaga na final, com o jogo de volta ocorrendo na próxima terça, também no San Siro, assim como na ida.

Na outra chave, o Manchester City joga em casa, após empate em 1 a 1 com o Real Madrid. Quem vencer o confronto, que ocorre na quarta, vai à final. Qualquer empate leva a decisão da vaga para a prorrogação e, em caso de nova igualdade, para os pênaltis.

Veja também

TÊNIS Thiago Monteiro vence francês e vai à 2ª rodada do Masters 1000 de Roma