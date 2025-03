A- A+

Futebol Uefa investiga Mbappé, Vini Jr, Rüdiger e Ceballos por 'conduta indecente' Segundo a imprensa espanhola, a entidade está investigando os jogadores do Real Madrid pela forma como comemoraram a vitória

A Uefa abriu, nesta quinta-feira (27), uma investigação contra quatro estrelas do Real Madrid, incluindo o francês Kylian Mbappé e o brasileiro Vinicius Junior, por suposta "conduta indecente" durante a vitória nas oitavas de final da Liga dos Campeões diante do Atlético de Madrid.

Os dois atacantes do time 'merengue', assim como o zagueiro alemão Antonio Rüdiger e o meio-campista Dani Ceballos, correm o risco de sofrer sanções antes do jogo de ida das quartas de final contra o Arsenal, no dia 8 de abril.

"Um Inspetor de Ética e Disciplina da Uefa foi nomeado para investigar alegações de conduta indecente por parte de jogadores do Real Madrid CF", afirmou em um comunicado a entidade que comanda o futebol europeu.

Segundo a imprensa espanhola, a Uefa está investigando os jogadores do Real Madrid pela forma como comemoraram a vitória.

A AFP contactou a Uefa e o Real Madrid, mas não obteve resposta sobre a investigação.

O gigante da capital espanhola, 15 vezes campeão europeu, derrotou os 'colchoneros' nos pênaltis no estádio Metropolitano, no dia 12 de março, após um empate de 2x2 no placar agregado.

O confronto terminou em polêmica depois que o atacante argentino Julián Álvarez, do Atlético, teve sua cobrança de pênalti anulada por supostamente ter tocado duas vezes na bola.

