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FUTEBOL Uefa multa Atlético de Madrid após chuva de papel higiênico contra Arsenal Clube espanhol terá de pagar 15 mil euros após manifestação de torcedores no Metropolitano

A criatividade da torcida do Atlético de Madrid acabou custando caro ao clube. Eliminado da Champions League, o time espanhol foi multado em 15 mil euros (cerca de R$ 96 mil) pela Uefa após a chuva de rolos de papel higiênico lançados por torcedores no estádio Metropolitano durante a partida contra o Arsenal.

A punição foi divulgada no mais recente relatório do Comitê de Controle, Ética e Disciplina da UEFA, que enquadrou o episódio no artigo 16.2.b do regulamento disciplinar, referente ao “arremesso de objetos que possam colocar em risco a segurança física de outras pessoas presentes na partida ou afetar o bom andamento do jogo”.

Apesar do caráter simbólico e até bem-humorado da manifestação — amplamente elogiada nas redes sociais pela atmosfera criada no Metropolitano —, a entidade entendeu que o ato merecia sanção financeira. Os objetos sequer chegaram a comprometer o início da partida, já que muitos dos rolos não alcançaram o gramado.





O episódio aumenta a tensão entre o Atlético e a UEFA após a eliminação para o Arsenal. O clube espanhol deixou o confronto reclamando fortemente da arbitragem, especialmente no duelo de volta. Entre os lances contestados pelos rojiblancos estão o pênalti marcado sobre Antoine Griezmann, uma entrada em Giuliano Simeone após um impedimento considerado inexistente e o curto tempo de acréscimos concedido pela arbitragem.

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