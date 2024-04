A- A+

Punição Uefa multa Barcelona por racismo de torcedores contra o PSG As sanções passam de 30 mil euros ao time catalão

A Uefa divulgou, nesta quinta-feira (18), as punições que o orgão de apelação aplicou ao Barcelona por causa de comportamentos de torcedores do clube catalão na partida diante do PSG, em Paris, na França, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League.

Ao todo, a organização europeia multou o Barcelona em 32 mil euros por atos de dano, lançamento de fogos de artifício e comportamento racista. Além disso, proibiu a venda de ingressos para a torcida catalã no próximo jogo como visitante na competição, mas a decisão foi suspensa em um ano por caráter provisório.

Entre as exigências da entidade, são 25 mil euros pelo comportamento racista, 2 mil euros por acender sinalizadores e 5 mil por atos de dano, como depredar assentos no setor visitante. O Barcelona terá que entar em contato com o PSG até 30 dias para se comprometer a reparar os prejuízos causados.

Veja também

Sport Conselho do Sport aprova mudanças em estatuto e clube pode ver SAF virar realidade