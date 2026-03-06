Sex, 06 de Março

FUTEBOL

Uefa multa Real Madrid em mais de R$ 90 mil por gesto nazista de torcedor no Bernabéu

Entidade também determina fechamento parcial do estádio em caso de reincidência por comportamento racista

Torcedor do Real Madrid faz gesto nazista em partida contra Benfica Torcedor do Real Madrid faz gesto nazista em partida contra Benfica  - Foto: Reprodução/X

O Comitê de Controle, Ética e Disciplina da Uefa anunciou nesta sexta-feira uma punição ao Real Madrid após um torcedor ter sido flagrado fazendo uma saudação nazista durante partida contra o Benfica pela Liga dos Campeões.

A entidade determinou uma multa de 15 mil euros (cerca de R$ 90 mil) ao clube espanhol e ordenou o fechamento parcial do estádio Santiago Bernabéu em um próximo jogo da Uefa em caso de reincidência.

Segundo a decisão, cerca de 500 assentos localizados na parte inferior da arquibancada sul deverão ser interditados se um novo episódio de comportamento racista ou discriminatório envolvendo torcedores do Real Madrid voltar a ocorrer dentro de um período de um ano.

 

O caso ocorreu na partida de volta entre Real Madrid e Benfica pela Champions League. Antes do início do jogo, as câmeras da transmissão flagraram um torcedor da chamada “Grada Fan” realizando o gesto associado ao regime nazista.

De acordo com o clube espanhol, agentes de segurança do próprio Real Madrid identificaram o responsável logo após o episódio e o retiraram do estádio antes do início da partida.

Em comunicado oficial, a UEFA afirmou que a punição foi aplicada devido ao “comportamento racista e/ou discriminatório de torcedores”.

Comunicado na íntegra:
"Aplicar multa de € 15.000 ao Real Madrid CF e ordenar o fechamento parcial do estádio do Real Madrid CF (ou seja, 500 assentos adjacentes na arquibancada sul inferior) durante a próxima partida de competição de clubes da UEFA em que o Real Madrid CF jogar como mandante, devido ao comportamento racista e/ou discriminatório de seus torcedores. Este fechamento do estádio fica suspenso por um período experimental de um (1) ano, a partir da data desta decisão".

