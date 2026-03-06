A- A+

FUTEBOL Uefa multa Real Madrid em mais de R$ 90 mil por gesto nazista de torcedor no Bernabéu Entidade também determina fechamento parcial do estádio em caso de reincidência por comportamento racista

O Comitê de Controle, Ética e Disciplina da Uefa anunciou nesta sexta-feira uma punição ao Real Madrid após um torcedor ter sido flagrado fazendo uma saudação nazista durante partida contra o Benfica pela Liga dos Campeões.

A entidade determinou uma multa de 15 mil euros (cerca de R$ 90 mil) ao clube espanhol e ordenou o fechamento parcial do estádio Santiago Bernabéu em um próximo jogo da Uefa em caso de reincidência.

Segundo a decisão, cerca de 500 assentos localizados na parte inferior da arquibancada sul deverão ser interditados se um novo episódio de comportamento racista ou discriminatório envolvendo torcedores do Real Madrid voltar a ocorrer dentro de um período de um ano.





O caso ocorreu na partida de volta entre Real Madrid e Benfica pela Champions League. Antes do início do jogo, as câmeras da transmissão flagraram um torcedor da chamada “Grada Fan” realizando o gesto associado ao regime nazista.

De acordo com o clube espanhol, agentes de segurança do próprio Real Madrid identificaram o responsável logo após o episódio e o retiraram do estádio antes do início da partida.

Em comunicado oficial, a UEFA afirmou que a punição foi aplicada devido ao “comportamento racista e/ou discriminatório de torcedores”.

Comunicado na íntegra:

"Aplicar multa de € 15.000 ao Real Madrid CF e ordenar o fechamento parcial do estádio do Real Madrid CF (ou seja, 500 assentos adjacentes na arquibancada sul inferior) durante a próxima partida de competição de clubes da UEFA em que o Real Madrid CF jogar como mandante, devido ao comportamento racista e/ou discriminatório de seus torcedores. Este fechamento do estádio fica suspenso por um período experimental de um (1) ano, a partir da data desta decisão".

