A- A+

FUTEBOL Uefa não vai se opor a expansão da Copa do Mundo de Clubes para 48 times, diz jornal Segundo The Guardian, única exigência da entidade é que o torneio não seja disputado a cada dois anos

A Uefa decidiu não se opor ao projeto da Fifa de ampliar a Copa do Mundo de Clubes para 48 participantes a partir de 2029.

Segundo o jornal inglês The Guardian, o acordo foi viabilizado após a entidade máxima do futebol se comprometer a manter o torneio no atual ciclo de quatro anos, descartando a hipótese de ser disputado de forma bienal.

A resistência europeia vinha do temor de que um Mundial de Clubes mais amplo ameaçasse a relevância e o calendário da Liga dos Campeões, o que não deve acontecer. Com o entendimento, a Uefa deverá ampliar seus representantes na competição de 12 para 16, o que tende a aumentar receitas e participação de grandes equipes do continente.

Ainda conforme o portal, a expansão também responde à pressão de clubes de elite que ficaram fora da primeira edição e deixaram de receber premiações elevadas. Apesar do aval, dirigentes europeus ainda demonstram preocupação com o impacto de um torneio mais longo sobre o calendário internacional.

Espanha e Marrocos são os favoritos para sediar o próximo Mundial de Clubes, que acontecerá em 2029, um ano antes de serem dois dos principais coanfitriões da Copa do Mundo de 2030. O Brasil também tem interesse em receber o torneio.

Veja também