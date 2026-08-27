A- A+

INVESTIGAÇÃO Uefa prepara denúncia contra Infantino por "gestão desleal", dizem fontes Entidade europeia acusa presidente da Fifa de ter conduzido em segredo plano para transferir direitos comerciais da Copa do Mundo e do Mundial de Clubes

A Uefa prepara uma denúncia à Justiça suíça contra o presidente da Fifa, Gianni Infantino, por suposta “gestão desleal” relacionada a um plano para transferir os direitos comerciais de grandes competições de futebol para uma nova empresa.



A informação foi divulgada nesta quinta-feira por uma fonte próxima ao caso e consta de documentos apresentados pela entidade europeia à Justiça.

O projeto previa colocar os direitos comerciais da Copa do Mundo masculina, da Copa do Mundo feminina e do Mundial de Clubes sob uma nova subsidiária, chamada Fifa Forward Enterprise (FFE). A proposta foi anunciada publicamente em 28 de julho de 2026, mas posteriormente abandonada durante o verão no Hemisfério Norte.

Segundo um pedido apresentado pela Uefa, Infantino teria anunciado o plano sem consultar o Conselho da Fifa, a entidade europeia, outras confederações ou qualquer uma das 211 associações-membro da organização.





Uefa afirma que plano foi desenvolvido em segredo

A entidade europeia sustenta que o anúncio público foi resultado de um plano elaborado anteriormente por Infantino e por um pequeno grupo de pessoas. Segundo a Uefa, a proposta teria sido desenvolvida em segredo por mais de um ano.

"Esse anúncio de Infantino foi a apresentação pública de um plano que ele e um pequeno círculo de co-conspiradores haviam concebido e, segundo relatos, desenvolvido em segredo por mais de um ano", afirma o documento.

A Uefa argumenta ainda que o projeto teria causado um “prejuízo direto e concreto à reputação da Fifa”.

A entidade apresentou à Justiça um pedido preliminar para obter acesso a documentos e provas que poderão ser utilizados em processos relacionados a Infantino e à Fifa na Suíça.

Apesar da iniciativa, não há confirmação de que um processo criminal contra Infantino ou a Fifa já tenha sido formalmente aberto. Também não foi divulgado o resultado do pedido feito pela Uefa.

Veja também