Uefa prepara denúncia contra Infantino por "gestão desleal", dizem fontes
Entidade europeia acusa presidente da Fifa de ter conduzido em segredo plano para transferir direitos comerciais da Copa do Mundo e do Mundial de Clubes
A Uefa prepara uma denúncia à Justiça suíça contra o presidente da Fifa, Gianni Infantino, por suposta “gestão desleal” relacionada a um plano para transferir os direitos comerciais de grandes competições de futebol para uma nova empresa.
A informação foi divulgada nesta quinta-feira por uma fonte próxima ao caso e consta de documentos apresentados pela entidade europeia à Justiça.
O projeto previa colocar os direitos comerciais da Copa do Mundo masculina, da Copa do Mundo feminina e do Mundial de Clubes sob uma nova subsidiária, chamada Fifa Forward Enterprise (FFE). A proposta foi anunciada publicamente em 28 de julho de 2026, mas posteriormente abandonada durante o verão no Hemisfério Norte.
Segundo um pedido apresentado pela Uefa, Infantino teria anunciado o plano sem consultar o Conselho da Fifa, a entidade europeia, outras confederações ou qualquer uma das 211 associações-membro da organização.
Leia também
• Uefa desiste de boicote após receber garantia de que Fifa não venderá ações da Copa
• Cafu defende Infantino e elogia espaço dado a jogadores pela Fifa
• Samuel Eto'o declara apoio ao presidente da Fifa, Gianni Infantino
Uefa afirma que plano foi desenvolvido em segredo
A entidade europeia sustenta que o anúncio público foi resultado de um plano elaborado anteriormente por Infantino e por um pequeno grupo de pessoas. Segundo a Uefa, a proposta teria sido desenvolvida em segredo por mais de um ano.
"Esse anúncio de Infantino foi a apresentação pública de um plano que ele e um pequeno círculo de co-conspiradores haviam concebido e, segundo relatos, desenvolvido em segredo por mais de um ano", afirma o documento.
A Uefa argumenta ainda que o projeto teria causado um “prejuízo direto e concreto à reputação da Fifa”.
A entidade apresentou à Justiça um pedido preliminar para obter acesso a documentos e provas que poderão ser utilizados em processos relacionados a Infantino e à Fifa na Suíça.
Apesar da iniciativa, não há confirmação de que um processo criminal contra Infantino ou a Fifa já tenha sido formalmente aberto. Também não foi divulgado o resultado do pedido feito pela Uefa.