UEFA sorteia jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões; confira os confrontos e as datas

A UEFA realizou na manhã desta segunda-feira (18), em Nyon, na Suíça, o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões. Os confrontos de ida da primeira fase do mata-mata acontecem nos dias 13, 14, 20 e 21 de fevereiro, enquanto os de volta ocorrem nos dias 5, 6, 12 e 13 de março.

O atual campeão da competição, Manchester City, terá como primeiro desafio o Copenhague-DIN, que surpreendeu e avançou de grupo, desbancando o Manchester United. Já os Cityzens comprovaram o seu favoritismo na primeira fase e realizaram a melhor campanha da fase de grupos, sendo o melhor ataque da competição, com 18 gols, e tendo 100% de aproveitamento. O time inglês irá decidir o confronto em casa.

Por sua vez, a última vice-campeã, Inter de Milão, promete realizar o confronto mais equilibrado das oitavas, enfrentando o Atlético de Madrid. A equipe dirigida por Simeone, famosa por sua defesa sólida, vem demonstrando também ter um forte ataque essa temporada. Os colchoneiros foram o segundo melhor ataque, com 17 gols, e vem tendo o francês Griezmann como seu grande jogador. Já a Inter, apesar de ter ficado em 2º no seu grupo, vem fazendo grande campanha no Campeonato Italiano, onde é a líder da competição com o melhor ataque e a melhor defesa.

O maior vencedor da competição com 14 títulos, o Real Madrid, enfrentará o RB Leipzig, equipe que vem sempre marcando presença nas fases de mata-mata da competição. Os Merengues fecharam a fase de grupos com 100% de aproveitamento e costumam crescer mais ainda na fase decisiva do torneio. Já o time alemão veio do grupo com o City e contará com os seus jovens jogadores para tentar desbancar os espanhóis.

Os demais confrontos da competição serão Arsenal x Porto, Barcelona x Napoli, Real Sociedad x PSG, Borussia Dortmund x PSV e Bayern de Munique x Lazio.

As datas de cada confronto ainda serão definidas. A final da competição será disputada no Estádio de Wembley, em Londres, no dia 1 de junho de 2024.

Confira os confrontos das oitavas de final (os times à direita decidiram a eliminatória em casa)

Porto x Arsenal

Inter de Milão x Atlético de Madrid

Napoli x Barcelona

Lazio x Bayern de Munique

PSV x Borussia Dortmund

Copenhagen x Manchester City

RB Leipzig x Real Madrid

Paris Saint-Germain x Real Sociedad

