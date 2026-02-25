Qua, 25 de Fevereiro

Futebol Internacional

Uefa rejeita recurso do Benfica e mantém suspensão de Prestianni contra o Real Madrid

Argentino está fora do jogo de volta após acusação de ofensa racista a Vinícius Júnior

Gianluca Prestianni, jogador do Benfica, está suspenso após acusação de dirigir ofensas racistas contra Vinícius JúniorGianluca Prestianni, jogador do Benfica, está suspenso após acusação de dirigir ofensas racistas contra Vinícius Júnior - Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP

Não haverá reviravolta para Gianluca Prestianni. A Uefa confirmou nesta quarta-feira que rejeitou o recurso apresentado pelo Sport Lisboa e Benfica e manteve a sanção provisória de um jogo aplicada ao defensor argentino.

Com isso, o jogador está oficialmente fora da partida de volta do playoff da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu.

Em comunicado, de acordo com o jornal espanhol Sport, a entidade afirmou que “rejeita o recurso apresentado pelo SL Benfica” e que “confirma a decisão do Comité de Controlo, Ética e Disciplina” de suspender o atleta por um jogo, em caráter provisório.

Prestianni foi acusado de ter dirigido ofensas racistas a Vinícius Júnior durante o confronto de ida, em Lisboa.

O caso segue sob investigação disciplinar com base no Artigo 14 do Regulamento Disciplinar da Uefa, que trata de comportamento discriminatório.

O Benfica ainda nutria expectativa de reversão da decisão antes do duelo decisivo em Madrid. Tanto que o jogador viajou com a delegação para a capital espanhola, mesmo sob suspensão preventiva. A diretoria acreditava que a resposta da Uefa poderia sair antes da bola rolar — o que não ocorreu de forma favorável.

O presidente do clube, Rui Costa, havia saído publicamente em defesa do argentino, afirmando que Prestianni “não é um jogador racista” e que o Benfica não compactua com qualquer forma de discriminação.

O dirigente também classificou a situação como “incômoda” e sustentou que houve provocações de ambos os lados durante o jogo.

Veja a nota na íntegra:
"Decisão do Órgão de Recurso da UEFA (AB) relativa à suspensão provisória do jogador do SL Benfica Gianluca Prestianni. O AB tomou hoje a seguinte decisão: O recurso interposto pelo SL Benfica é indeferido. Consequentemente, a decisão do Órgão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA de 23 de fevereiro de 2026 é confirmada. Gianluca Prestianni continua suspenso provisoriamente para o próximo jogo da competição de clubes da UEFA para o qual seria elegível», pode-se ler no comunicado".

