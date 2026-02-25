A- A+

Futebol Internacional Uefa rejeita recurso do Benfica e mantém suspensão de Prestianni contra o Real Madrid Argentino está fora do jogo de volta após acusação de ofensa racista a Vinícius Júnior

Não haverá reviravolta para Gianluca Prestianni. A Uefa confirmou nesta quarta-feira que rejeitou o recurso apresentado pelo Sport Lisboa e Benfica e manteve a sanção provisória de um jogo aplicada ao defensor argentino.

Com isso, o jogador está oficialmente fora da partida de volta do playoff da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu.

Em comunicado, de acordo com o jornal espanhol Sport, a entidade afirmou que “rejeita o recurso apresentado pelo SL Benfica” e que “confirma a decisão do Comité de Controlo, Ética e Disciplina” de suspender o atleta por um jogo, em caráter provisório.

Prestianni foi acusado de ter dirigido ofensas racistas a Vinícius Júnior durante o confronto de ida, em Lisboa.

O caso segue sob investigação disciplinar com base no Artigo 14 do Regulamento Disciplinar da Uefa, que trata de comportamento discriminatório.

O Benfica ainda nutria expectativa de reversão da decisão antes do duelo decisivo em Madrid. Tanto que o jogador viajou com a delegação para a capital espanhola, mesmo sob suspensão preventiva. A diretoria acreditava que a resposta da Uefa poderia sair antes da bola rolar — o que não ocorreu de forma favorável.

O presidente do clube, Rui Costa, havia saído publicamente em defesa do argentino, afirmando que Prestianni “não é um jogador racista” e que o Benfica não compactua com qualquer forma de discriminação.

O dirigente também classificou a situação como “incômoda” e sustentou que houve provocações de ambos os lados durante o jogo.

Veja a nota na íntegra:

"Decisão do Órgão de Recurso da UEFA (AB) relativa à suspensão provisória do jogador do SL Benfica Gianluca Prestianni. O AB tomou hoje a seguinte decisão: O recurso interposto pelo SL Benfica é indeferido. Consequentemente, a decisão do Órgão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA de 23 de fevereiro de 2026 é confirmada. Gianluca Prestianni continua suspenso provisoriamente para o próximo jogo da competição de clubes da UEFA para o qual seria elegível», pode-se ler no comunicado".

