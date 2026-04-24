A- A+

Futebol UEFA suspende Prestianni por insultos a Vinícius Jr; jogador pode perder partidas da Copa do Mundo Suspensão efetiva de 3 jogos foi anunciada nesta sexta pelo Benfica depois de notificação enviada pela UEFA

A UEFA protocolou a suspensão efetiva do argentino Gianluca Prestianni por insultos racistas a Vinícius Júnior. A decisão foi comunicada nesta sexta-feira (24) pelo clube do jogador, o Benfica.

Segundo a nota do clube português, Prestiani foi punido por comportamento discriminatório com 6 jogos de suspensão, sendo 3 partidas de punição efetiva e outras 3 que estarão sujeitas a um período probatório de 2 anos, ou seja, não serão aplicadas imediatamente.

O atacante argentino já cumpriu uma partida de suspensão, como forma de punição provisória e agora deve ficar de fora de mais dois jogos oficiais da UEFA ou da FIFA.

O caso de racismo aconteceu em 17 de fevereiro, durante uma partida dos playoffs da Liga dos Campeões da Europa entre Benfica e Real Madrid, realizada no Estádio da Luz, em Lisboa (Portugual). Na denúncia, Vinícius Júnior afirma ter sido chamado de "mono" ("macaco", em espanhol) pelo atacante argentino.

Prestianni negou as acusações, mas após relatório preliminar, o Órgão de Controle, Ética e Disciplina da Uefa decidiu suspender o jogador de forma provisória durante uma partida.

O atacante não participou do jogo de volta contra o Real Madrid, onde a equipe portuguesa foi novamente derrotada e eliminada da competição.

A punição tira o argentino dos dois próximos jogos do Benfica por competições oficiais da UEFA. Caso a pena efetiva seja extendida e o atacante seja convocado para o mundial, Prestianni poderá perder partidas da Copa do Mundo, competição organizada pela FIFA.

Veja também