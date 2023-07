UFC 291: Surgindo nos meio-pesados, Alex Poatan tem difícil duelo diante de Jan Blachowicz

A- A+

Ex-campeão dos médios do UFC, Alex "Poatan" Pereira, estreia neste sábado (29) em nova categoria, dessa vez subindo para os meio-pesados e enfrentando o polonês Jan Blachowicz. O evento que acontece no Delta Center, em Salt Lake City, terá como luta principal o duelo entre Dustin Poirier x Justin Gaethje, valendo o título símbolico de "lutador mais duro" da organização.

O brasileiro tem somente cinco lutas na organização, mas já teve a oportunidade de lutar duas vezes valendo o cinturão até 83kg, com duas verdadeiras batalhas diante do seu maior rival, Israel Adesanya. No UFC ficou 1x1, mas contando com o duelos válidos pelo Kickboxing, soma-se mais dois triunfos para Pereira.

Poatan em períodos sem cortar peso passa dos 100kg tranquilamente e ainda assim com um percentual de gordura consideravelmente baixo. Nos médios, o lutador de São Bernardo do Campos, fazia uma desidratação que lhe fazia perder quase 20kg, processo que fadiga o atleta e mesmo que a recuperação de peso seja bem feito, mesmo assim deixa suas marcas. Entre os especialistas em artes marciais, todo esse processo retirou a capacidade de absorver golpes do lutador, fato que pôde ser percebido nas duas lutas contra Adesanya, principalmente na última, onde acabou nocauteado.

Antes mesmo da derrota para o nigeriano que lhe custou o cinturão, Alex já havia sinalizado a mudança para os 93kg. Agora mais inteiro fisicamente e sem precisar sofrer tanto para bater o peso, o brasileiro parece estar bem próximo de uma nova luta por título. Jamahal Hill, último campeão dos meio-pesados, recentemente lesionou o tendão de Aquiles e deixou o cinturão vago.

Caso vença o ex-campeão dessa categoria, o polaco Jan Blachowicz, Poatan estará perto de mais um title-shot - disputa de cinturão. Contudo, o europeu é um adversário duro e já se mostrou muito eficiente diante de um striker -lutador que gosta da luta em pé-, como foi diante do Adesanya, desafeto do brasileiro. O polonês é campeão continental de Muay Thai, mas também faixa-preta de Jiu-Jitsu e mostrou que quando o caldo engrossa na trocação, também pode levar a luta para o chão, ponto que sabidamente é mais fraco de Alex.

Na luta estelar da noite, Dustin Poirier e Justin Gaethje se enfrentam pela segunda vez, prometendo um combate muito violento. Ambos os lutadores são conhecidos pelos brios e por se entregarem dentro do octógono não medindo esforços ou riscos. Na única vez que lutaram, quem levou a melhor foi Poirier, vencendo por nocaute técnico no início do quarto round.

