UFC 300: Saiba onde assistir o histórico evento deste sábado (13)

Historicamente, os eventos múltiplos de 100 do Ultimate Fighting Championship (UFC) são tratados com muito carinho pela organização do evento, contando com um card recheado de grandes nomes do MMA desde a primeira luta. Neste sábado (13), em Las Vegas, nos Estados Unidos, o UFC 300 chega com três disputas por cinturões, a presença de 12 atuais ou ex-campeões da organização e as aparições de Alex Poatan e Charles do Bronx, dois dos principais e mais midiáticos lutadores brasileiros da atualidade. O evento terá transmissão na íntegra pelo streaming UFC Fight Pass, a partir das 19h.

A luta principal do evento marca a primeira defesa de cinturão de Alex ‘Poatan’ Pereira no meio-pesado. O confronto acontece contra o antigo campeão da categoria, o americano Jamahal Hill - que abdicou do cinturão por conta de lesão no tendão de aquiles, e luta pela primeira vez desde então.

Na co-principal, disputa chinesa no peso palha feminino entre a campeã Zhang Weili e a desafiante Xiaonan Yan. Outra disputa é pelo simbólico cinturão BMF - de lutador “mais duro” - entre Justin Gaethje x Max Holloway.

Buscando talvez a última oportunidade de lutar por um cinturão, o popular Charles ‘Do Bronx’ Oliveira enfrenta o armeno Arman Tsarukyan no title shot do peso leve. Quem vencer, deve enfrentar o campeão Islam Makhachev no segundo semestre.

Ao todo, o Brasil está sendo representado por sete lutadores. Além dos dois mais famosos já citados, Diego Lopes, Renato Moicano, Deiveson Figueiredo, Jéssica Andrade e Marina Rodriguez - as duas últimas se enfrentando - estão presentes no card numerado.

Card principal - a partir de 0h

Alex Poatan Pereira x Jamahal Hill - Peso meio-pesado - luta pelo cinturão

Zhang Weili x Xiaonan Yan - Peso-palha - luta pelo cinturão

Justin Gaethje x Max Holloway - Peso-leve - luta pelo cinturão BMF

Charles "do Bronx" Oliveira x Arman Tsarukyan - Peso-leve

Bo Nickal x Cody Brundage - Peso-médio

Card preliminar - a partir de 19h

Jiri Prochazka x Aleksandar Rakic - Peso meio-pesado

Calvin Kattar x Aljamain Sterling - Peso-pena

Holly Holm x Kayla Harrison - Peso-galo

Sodiq Yusuff x Diego Lopes - Peso-pena

Jalin Turner x Renato Moicano - Peso-leve

Jéssica "Bate-Estaca" Andrade x Marina Rodriguez - Peso-palha

Bobby Green x Jim Miller - Peso-leve

Deiveson Figueiredo x Cody Garbrandt - Peso-galo

Ficha técnica

Quando: 13/04/2024

Horário: 19h (card preliminar)

0h (card principal)

Onde assistir: UOL (as três primeiras lutas do card preliminar no Youtube) e UFC Fight Pass (card completo)



