UFC 301: Rio de Janeiro recebe defesa de cinturão de Pantoja e volta de Zé Aldo; saiba onde assistir

Depois de mais de um ano de espera, o UFC 301 desembarca no Rio de Janeiro, neste sábado (04). Entre as lutas mais aguardadas da noite estão a defesa de cinturão dos moscas de Alexandre Pantoja x Steve Erceg e a volta do 'campeão do povo', José Aldo x Jonathan Martínez. O evento conta com transmissão do UFC Fighting Pass a partir das 19h e o card principal às 23h.

Com a presença de brasileiros em todas as lutas da noite, o UFC 301 reserva algumas lutas interessantes ao público. Já na primeira luta do card principal, os pesos médios Caio Borralho e Paul Craig fazem um confronto que promete muita emoção se a luta se desenrolar no chão, já que ambos são especialistas no jiu-jitsu. Na luta seguinte, pela mesma categoria de peso, Michel Pereira "o paraense voador" busca se estabelecer na categoria até 84kg contra o ucraniano Ihor Potieria.

O evento também aparece com uma boa oportunidade para a ascensão de Vitor Petrino de apenas 26 anos. O mineiro enfrenta o experiente Anthony Smith entre os meio-pesados. Na co-principal, José Aldo volta ao octógono do UFC depois de quase dois anos de inatividade no esporte. Segundo as especulações que ocorrem, essa deve ser a última luta do contrato do manauara, que deve ficar livre no mercado. O adversário da provável despedida de Aldo na instituição é o americano Jonathan Martinez.

Pela luta principal da noite, Alexandre Pantoja defende pela segunda vez o seu cinturão do peso-mosca. Depois de derrotar Brandon Royval em dezembro passado, o carioca agora enfrenta o australiano Steve Erceg.

Onde assistir: UFC Fighting Pass

Horário: Card Preliminar - 19h / Card Principal - 23h

Local: Farmasi Arena (Rio de Janeiro/Brasil)

