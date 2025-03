UFC 313: Alex Poatan defende cinturão contra Ankalaev; saiba onde assistir e confira card completo

A- A+

O UFC 313 chega neste sábado (07), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, com uma das lutas mais aguardadas dos últimos tempos. Defendendo o cinturão da categoria meio-pesado, Alex 'Poatan' Pereira enfrenta o desafiante número um, o russo Magomed Ankalaev.

Partindo para a sua quarta defesa de cinturão nos meio-pesados, Alex Poatan poderá ter o seu pior encaixe técnico desde que entrou no UFC. Desde que entrou na organização, a maioria dos seus adversários foram strikers, ou atletas que gostam da luta em pé, de origem no kickboxing ou muay thai. Dessa maneira, saiu vencedor em quase todos os confrontos.

Porém, no UFC 313, o brasileiro terá um oponente que vem de uma outra vertente, o wrestling, também conhecido como luta olímpica, que busca quedas e dominar o adversário no chão. Ankalaev é nascido e criado no Daguestão, uma das repúblicas da Rússia, e que é muito reconhecida por formar vários campeões olímpicos e de MMA.

Neste jogo de estilos, a expectativa toda fica entre se Ankalaev vai lançar mão de anular o brasileiro com suas quedas ou se vai, de fato, tentar trocar golpes com Poatan. Lembrando que, nas cinco lutas que fez na categoria até 93kg, Pereira venceu quatro por nocaute, concidentemente todas as últimas que fez.

Se o UFC 313 terá essa dúvida na luta principal, já na co-principal o público não terá dúvida alguma que irá acontecer. Voltando de quase um ano de inatividade, após ser brutalmente nocauteado por Max Holloway, o americano Justin Gaethje enfrenta Rafael Fiziev, uma revanche após o combate de 2023, que teve Garthje com o braço levantado.

Pelo estilo de ambos, o público pode esperar uma intensa troca de golpes entre os oponentes e que alguém deve beijar o tablado em algum momento do duelo. A princípio, o adversário do americano era o neozelandês Dan Hooker, mas este teve que ser afastado por uma lesão na mão.

Card completo do UFC 313

Card Principal:

Peso-meio-pesado: Alex 'Poatan' Pereira x Magomed Ankalaev

Peso-leve: Justin Gaethje x Rafael Fiziev

Peso-leve: Ignacio Bahamondes x Jailin Turner

Peso-palha: Amanda Lemos x Iasmin Lucindo

Peso-leve: King Green x Mauricio Ruffy

Card Preliminar:

Peso-pesado: Curtis Blaydes x Rizvan Kuniev

Peso-mosca: Rei Tsuruya x Joshua Van

Peso-médio: Brunno Hulk x Armen Petrosyan

Peso-meio-médio: Carlos Leal x Alex Morono

Peso-pena: Mairon Santos x Francis Marshall

Peso-pena: Chris Gutierrez x John Castañeda

Peso-médio: Ozzy Diaz x Djorden Santos

UFC 313 - Saiba onde assistir



Transmissão: UFC Fighting Pass

Horário: a partir das 20h30

Local: T-Mobile Arena (Las Vegas/EUA)

