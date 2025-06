A- A+

MMA UFC 317: Charles do Bronxs tenta recuperar cinturão dos leves; confira card completo Evento acontece neste sábado (28), com a presença de sete brasileiros, em Las Vegas

O UFC 317 acontece neste sábado (28), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, com dois brasileiros lutando por cinturão. Fazendo a luta principal, o paulista Charles 'Do Bronx' Oliveira enfrenta o georgiano Ilia Topuria pelo título vago dos leves. Na co-principal, o carioca Alexandre Pantoja defende seu título peso mosca contra o neozelandês Kai Kara-France.

Além do confronto de dois grandes lutadores, a disputa entre 'Do Bronx' e Topuria também é marcante por se tratar de dois dos mais populares atletas do atual plantel do UFC. Com a abdicação por parte do ex-campeão Islam Makhachev, o título até 70,3 kg foi oferecido aos concorrentes.

Ex-campeão da própria categoria, Charles pode se transformar no primeiro atleta a reconquistar o cinturão dos leves. Por outro lado, Ilia Topuria quer ser mais um nome que conquistou duas categorias diferentes. O georgiano-espanhol reinava na categoria até 65,7kg, mas decidiu migrar para a categoria de cima, no último mês de fevereiro.

Moscas

Único brasileiro campeão do UFC atualmente, Alexandre Pantoja defende pela quarta vez seu cinturão na categoria até 56,7 kg. O duelo é diante do neozelandês Kai Kara-France, velho conhecido do carioca.

Os adversários estiveram frente a frente durante o reality show The Ultimate Fighter 24, em 2016. Na oportunidade, o brasileiro eliminou o adversário por uma decisão unânime.

Confira card completo do UFC 317



Card principal - início às 23h (de Brasília)

Ilia Topuria x Charles do Bronx - cinturão peso leve

Alexandre Pantoja x Kai Kara-France - cinturão peso mosca

Beneil Dariush x Renato Moicano - peso leve

Brandon Royval x Joshua Van - peso mosca

Payton Talbott x Felipe Lima - peso galo

Card preliminar - início às 19h30 (de Brasília)

Jack Hermansson x Gregory Robocop - peso médio

Hyder Amil x Jose Miguel Delgado - peso pena

Viviane Araújo x Tracy Cortez - peso palha feminino

Terrance McKinney x Viacheslav Borshchev - peso leve

Sedriques Dumas x Jackson McVey - peso médio

Jhonata Diniz x Alvin Hines - peso pesado

Niko Price x Jacobe Smith - peso meio-médio

*brasileiros em negrito



UFC 317 - Saiba onde assistir

Data: 28/06

Horário: a partir das 19h30

Transmissão: UFC Fight Pass



*As seis primeiras lutas do card preliminar terão transmissão gratuita no Youtube do canal oficial do UFC

