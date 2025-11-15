UFC 322 chega com duas disputas de cinturão e quatro brasileiros no card; confira os duelos
Evento aconte a partir das 20h, neste sábado (15), em Nova York
O UFC 322 desembarque em Nova York, neste sábado (15), com duas disputas de cinturão, além das participações de quatro brasileiros.
A luta principal no Madison Square Garden será disputada entre o australiano Jack Della Maddalena - atual campeão do peso meio-médio - e o russo Islam Makhachev - ex-campeão peso leve -, que estreia na nova categoria.
Já na co-principal, Valentina Schevchenko defende o cinturão peso mosca contra a chinesa Zhang Weili. O cenário é parecido com a luta principal, com a desafiante subindo de categoria para tentar o duplo campeonato.
O Brasil estará presente no card com quatro lutadores: Carlos Prates, Rodolfo Vieira, Gregory Rodrigues e Matheus Camilo.
Considerado bem próximo de uma luta por cinturão no peso meio-médio, o paulista Carlos Prates enfrenta o ex-campeão da categoria, o inglês Leon Edwards. Caso conquiste uma boa vitória, o brasileiro é visto como um dos favoritos para enfrentar quem vencer na luta principal.
Fazendo a última luta do card preliminar, Rodolfo Vieira promete fazer um duelo de estilos diante do americano Bo Nickal. A luta colocará o brasileiro, lenda do jiu-jitsu, contra o americano que teve grande destaque em sua carreira de wrestling.
Programação UFC 322 - Della Maddalena x Makhachev (15/11)
Card principal - a partir das 0h
Jack Della Maddalena (C) x Islam Makhachev - peso-meio-médio
Valentina Shevchenko (C) x Weili Zhang - peso-mosca
Sean Brady x Michael Morales - peso-meio-médio
Carlos Prates x Leon Edwards - peso-meio-médio
Beneil Dariush x Benoit Saint-Denis - peso-leve
Card preliminar - a partir das 20h
Rodolfo Vieira x Bo Nickal - peso-médio
Gregory Robocop x Roman Kopylov - peso-médio
Erin Blanchfield x Tracy Cortez - peso-mosca
Gerald Meerschaert x Kyle Daukaus - peso-médio
Chepe Mariscal x Pat Sabatini - peso-pena
Angela Hill x Fatima Kline - peso-palha
Baisangur Susurkaev x Eric McConico - peso-médio
Matheus Camilo x Viacheslav Borshchev - peso-leve
Malcolm Wellmaker x Ethyn Ewing - peso-pena
UFC 322 - Onde assistir
Transmissão: UFC Fighting Pass