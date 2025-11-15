S�b, 15 de Novembro

MMA

UFC 322 chega com duas disputas de cinturão e quatro brasileiros no card; confira os duelos

Evento aconte a partir das 20h, neste sábado (15), em Nova York

Jack Della Maddalena e Islam Makhachev fazem a luta principal do UFC 322Jack Della Maddalena e Islam Makhachev fazem a luta principal do UFC 322 - Foto: Divulgação/Chris Unger/Zuffa LLC)

O UFC 322 desembarque em Nova York, neste sábado (15), com duas disputas de cinturão, além das participações de quatro brasileiros. 

A luta principal no Madison Square Garden será disputada entre o australiano Jack Della Maddalena - atual campeão do peso meio-médio - e o russo Islam Makhachev - ex-campeão peso leve -, que estreia na nova categoria. 

 

 

Já na co-principal, Valentina Schevchenko defende o cinturão peso mosca contra a chinesa Zhang Weili. O cenário é parecido com a luta principal, com a desafiante subindo de categoria para tentar o duplo campeonato. 

O Brasil estará presente no card com quatro lutadores: Carlos Prates, Rodolfo Vieira, Gregory Rodrigues e Matheus Camilo. 

Considerado bem próximo de uma luta por cinturão no peso meio-médio, o paulista Carlos Prates enfrenta o ex-campeão da categoria, o inglês Leon Edwards. Caso conquiste uma boa vitória, o brasileiro é visto como um dos favoritos para enfrentar quem vencer na luta principal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por UFC Brasil (@ufc_brasil)

Fazendo a última luta do card preliminar, Rodolfo Vieira promete fazer um duelo de estilos diante do americano Bo Nickal. A luta colocará o brasileiro, lenda do jiu-jitsu, contra o americano que teve grande destaque em sua carreira de wrestling.

Programação UFC 322 - Della Maddalena x Makhachev (15/11)

Card principal - a partir das 0h

Jack Della Maddalena (C) x Islam Makhachev - peso-meio-médio 

Valentina Shevchenko (C) x Weili Zhang - peso-mosca 

Sean Brady x Michael Morales - peso-meio-médio

Carlos Prates x Leon Edwards - peso-meio-médio

Beneil Dariush x Benoit Saint-Denis - peso-leve

Card preliminar -  a partir das 20h 

Rodolfo Vieira x Bo Nickal - peso-médio

Gregory Robocop x Roman Kopylov - peso-médio

Erin Blanchfield x Tracy Cortez - peso-mosca

Gerald Meerschaert x Kyle Daukaus - peso-médio

Chepe Mariscal x Pat Sabatini - peso-pena

Angela Hill x Fatima Kline - peso-palha

Baisangur Susurkaev x Eric McConico - peso-médio

Matheus Camilo x Viacheslav Borshchev - peso-leve

Malcolm Wellmaker x Ethyn Ewing - peso-pena

UFC 322 - Onde assistir
Transmissão: UFC Fighting Pass

