MMA UFC anuncia retorno de Amanda Nunes em disputa de cinturão A baiana enfrentará a americana Kayla Herrison, em 24 de janeiro, pelo título do peso-galo

O UFC anunciou o retorno da melhor lutadora de todos os tempos. Nesta quinta-feira (27), a principal organização de MMA do mundo confirmou que a brasileira Amanda Nunes retornará ao octógono após mais de dois anos de aposentadoria.

O confronto de reestreia será diante da estrela americana Kayla Harrison, bicampeã olímpica de judô em 2012 e 2016, no UFC 324, em 24 de janeiro de 2026, em Las Vegas.

O confronto entre as duas estrelas será válido pela disputa de cinturão do peso-galo feminino. Essa será a primeira defesa de título da americana desde que conquistou o cinturão contra Julianna Peña no UFC 315, em junho de 2025.

Por outro lado, considerada por muitos como a maior lutadora de MMA de todos os tempos, Amanda foi ex-campeã simultânea dos pesos-galo e pena.

O evento marca a estreia da nova parceria da organização com a Paramount+, no maior contrato de transmissão da história da organização.

Na mesma noite, outro cinturão estará em jogo: o interino da categoria peso-leve masculino. O americano Justin Gaethje enfrentará o inglês Paddy Pimblett em uma disputa de gerações.

