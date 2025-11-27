Qui, 27 de Novembro

MMA

UFC anuncia retorno de Amanda Nunes em disputa de cinturão

A baiana enfrentará a americana Kayla Herrison, em 24 de janeiro, pelo título do peso-galo

Amanda Nunes, lutadora do UFCAmanda Nunes, lutadora do UFC - Foto: Divulgação

O UFC anunciou o retorno da melhor lutadora de todos os tempos. Nesta quinta-feira (27), a principal organização de MMA do mundo confirmou que a brasileira Amanda Nunes retornará ao octógono após mais de dois anos de aposentadoria. 

O confronto de reestreia será diante da estrela americana Kayla Harrison, bicampeã olímpica de judô em 2012 e 2016, no UFC 324, em 24 de janeiro de 2026, em Las Vegas. 

Por outro lado, considerada por muitos como a maior lutadora de MMA de todos os tempos, Amanda foi ex-campeã simultânea dos pesos-galo e pena. 

O evento marca a estreia da nova parceria da organização com a Paramount+, no maior contrato de transmissão da história da organização. 

Na mesma noite, outro cinturão estará em jogo: o interino da categoria peso-leve masculino. O americano Justin Gaethje  enfrentará o inglês Paddy Pimblett em uma disputa de gerações. 

 

