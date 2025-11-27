UFC anuncia retorno de Amanda Nunes em disputa de cinturão
A baiana enfrentará a americana Kayla Herrison, em 24 de janeiro, pelo título do peso-galo
O UFC anunciou o retorno da melhor lutadora de todos os tempos. Nesta quinta-feira (27), a principal organização de MMA do mundo confirmou que a brasileira Amanda Nunes retornará ao octógono após mais de dois anos de aposentadoria.
O confronto de reestreia será diante da estrela americana Kayla Harrison, bicampeã olímpica de judô em 2012 e 2016, no UFC 324, em 24 de janeiro de 2026, em Las Vegas.
O confronto entre as duas estrelas será válido pela disputa de cinturão do peso-galo feminino. Essa será a primeira defesa de título da americana desde que conquistou o cinturão contra Julianna Peña no UFC 315, em junho de 2025.
Por outro lado, considerada por muitos como a maior lutadora de MMA de todos os tempos, Amanda foi ex-campeã simultânea dos pesos-galo e pena.
O evento marca a estreia da nova parceria da organização com a Paramount+, no maior contrato de transmissão da história da organização.
Na mesma noite, outro cinturão estará em jogo: o interino da categoria peso-leve masculino. O americano Justin Gaethje enfrentará o inglês Paddy Pimblett em uma disputa de gerações.