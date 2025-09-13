NOCHE UFC
UFC: Lutador leva chute nas "partes íntimas", deixa octógono e combate fica sem resultado
Sedriques Dumas não conseguiu sequer levantar do chão após receber o golpe na região genital
Luta do UFC terminou empatada após lutador acertar golpe sem querer nas partes íntimas de adversário - Foto: Reprodução
Uma luta na tarde deste sábado (13), válida pelo peso médio do Noche UFC, evento da organização que celebra a independência do México, terminou sem um resultado final por um motivo para lá de exótico.
Logo aos 51 segundos de embate, Zachary Reese acertou um chute forte na região genital de Sedriques Dumas. O golpe levou o lutador ao chão imediatamente, afirmando que não conseguia "sentir" suas partes íntimas.
O atendimento médico a Dumas durou cerca de quatro minutos, mas o norte-americano não conseguiu sequer levantar do chão. Com isso, o árbitro da luta encerrou a disputa com um empate.
Oficialmente, o resultado declarado foi de "no contest", porque o entendimento do juiz foi de que o chute dado por Reese foi acidental. Se a avaliação fosse de que o lutador deu o golpe de propósito, ele seria desclassificado.