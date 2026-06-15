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ESTADOS UNIDOS UFC na Casa Branca termina com nocautes em todas as lutas e "zebra" americana conquistando cinturão Justin Gaethje vence número 1 do mundo fazendo torcida vibrar; Alex Poatan perde disputa de cinturão nos pesados, mas Maurício Ruffy e Diego Lopes fazem bonito

O UFC 250 Freedom realizado em comemoração ao aniversário do presidente dos Estados Unidos Donald Trump materializou nos jardins da Casa Branca o que seria o Coliseu de Roma nos tempos atuais.



Com orquestra, apresentações de bandas e artistas, além do esquadrão de jatos, a comemoração dos 80 anos do mandatário terminou com as sete lutas tendo nocautes ou nocautes técnicos e uma das maiores zebras do ano com o americano Justin Gaethje batendo o invicto e segundo melhor lutador do ranking peso-por-peso do UFC, Ilia Topuria, da Geórgia.

Os mais de 4 mil presentes na residência presidencial vibraram como em um estádio ao verem o compatriota ter a mão levantada.

— Rezei tanto para essa oportunidade, que pudesse fazer algo legendario e nem consigo acreditar — disse. — Eu sabia que teria que passar do primeiro round porque as habilidades dele são inigualaveis, mas eu sabia que meu coração poderia me fazer passar do terceiro round.

E continuou: — Eu sou feito para esses momentos, esse esporte foi feito para minm. Eu sou a pessoa mais resistente nesse esporte.

A noite só não foi mais perfeita para a narrativa do performático Donald Trump porque os brasileiros Maurício Ruffy — que venceu Michael Chandler — e Diego Lopes — que venceu Steve Garcia — nocautearam dois dos oito representantes do país.





Já, Alex Poatan, já duplo campeão da organização, arriscou tudo pela oportunidade de se tornar o primeiro triplocampeão da história do UFC, mas não conseguiu superar o francês Ciryl Gane, nos pesos-pesados e foi parado no segundo round.

Problema de visão encerra luta principal

Embora Topuria fosse um dos mais favoritos da noite, a estratégia usada por Justin Gaethje foi extremamente funcional. Fintando entradas de queda com cruzados fortes e jabs, o americano conseguiu frear o ímpeto do campeão, que ainda teve os dois olhos avariados no processo.

A segunda parcial foi de um Topuria mais frustrado, que passou a mirar o corpo do adversário ao não conseguir acertar o golpe singular na cabeça. Após blitz na grade, ele fez o americano cair encolhido, ainda assim, Justin sobreviveu no chão, mostrando a resiliência em meio à tempestade, que se acalmou no round seguinte.

Cansado e visivelmente incomodado Topuria caiu drasticamente de volume, sofreu com bombas no rosto e pareceu próximo de ter a luta terminada em diversos momentos, até mesmo com o término do terceiro round, quando informou aos técnicos que estaria sem conseguir enxergar com o olho direito.

O médico pediu o encerramento da luta, mas o lutador quis continuar e o árbitro acolheu a decisão.

Topuria mostrou coração ao, claramente, estar sentindo dores e continuar no combate, ainda assim, limitado, não conseguiu fazer frente ao americano e ao término do quarto round, teve a luta encerrada fazendo a torcida local urrar USA mais alto.

Poatan é nocauteado em pé

Já o brasileiro perdeu ainda no segundo round. Subindo quase dez quilos para arriscar o título dos pesos-pesados, o brasileiro não conseguiu assimilar a força da categoria de cima. O francês iniciou a luta com jabs muito afiados, dificultando a aproximação do brasileiro. Ainda assim, Poatan passou a usar os chutes na panturrilha para incomodar a movimentação do adversário. Mas o segundo round iniciou com Gane surpreendendo o brasileiro trocando de base e aplicando um jab com a mão mais forte.

O golpe derrubou Poatan, que ainda tentou sobreviver ao tentar se agarrar ao adversário, mas não resistiu e mesmo sem cair no chão ficou abalado o suficiente para o árbitro da luta encerrar o combate com o brasileiro escorado na grade.

Agora, os outros compatriotas conseguiram melhores resultados. Fazendo o que sabe de melhor, Ruffy dominou a distância da luta. Não permitiu a aproximação de Chandler, que chegou a conseguir uma queda, mas não manteve o brasileiro no chão.

Com golpes certeiros e muita tranquilidade, Ruffy encontrou os golpes que, de pouco em pouco, foram minando a energia do americano. O anfitrião passou a olhar insistentemente para o relório e correr pelo octógono, mas o seu destino foi selado com dois chutes giratórios do brasileiro. O primeiro fez Chandler perder ficar tonto e perder a capacidade de se mover rapidamente. Enquanto o segundo o fez cair de vez. Bastou Ruffy encerrar a luta no chão, com mais alguns socos antes do árbitro encerrar o confronto no primeiro round

Além da vitória, o brasileiro aproveitou para pedir a esposa em casamento.

— Antes não tínhamos condições e que lugar seria melhor para pedir você em casamento do que a Casa Branca? — disse o brasileiro. — Quer casar comigo? — completou.

Embora não tenha sido mostrado na transmissão, o comentarista local disse que a sua companheira assinalou positivamente com as mãos.

Diego passou por dificuldade para encontrar a distância com o Garcia, mas no momento em que o rival tentou engajar em trocas na curta distância, não conseguiu superar a força do manaura, que terminou a luta também no segundo round.

Confira o resultado de todas as lutas

14 de junho de 2026, em Washington

Ciryl Gane venceu Alex Poatan por nocaute técnico com 1min27s do R2

Sean O'Malley venceu Aiemann Zahabi por nocaute técnico aos 4min02s do R2

Josh Hokit venceu Derrick Lewis por nocaute técnico aos 4min09s do R2

Mauricio Ruffy venceu Michael Chandler por nocaute técnico aos 4min29s do R1

Bo Nickal venceu Kyle Daukaus por nocaute aos 4min34s do R1

Diego Lopes venceu Steve Garcia por nocaute aos 2min42s do R2

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