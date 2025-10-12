UFC no Rio: José Aldo anuncia oficialmente sua aposentadoria do MMA, e plateia o ovaciona

A- A+

Durante o Fight Night de Charles "do Bronxs" e Mateuz Gamrot, o ex-campeão dos pesos-penas do UFC e do WEC, José Aldo anunciou oficialmente sua aposentadoria do MMA, neste sábado, ao colocar as luvas no centro do octógono (uma despedida clássica no meio da luta). Ele foi ovacionado pelo público presente e se emocionou com o momento vivido, ao lado de sua esposa e filha.



O lutador já havia anunciado que deixaria o esporte antes, mas nunca teve uma despedida com o público, mas ela ocorreu justamente em casa, no UFC Rio.



Com 32 vitórias, 10 derrotas e três títulos (dois do UFC e um do WEC), José Aldo é considerado um dos maiores lutadores de MMA da história. Fenômeno na modalidade, o lutador se tornou campeão em 2008 do WEC, e seguiu com o título no UFC, quando a organização foi comprada, o defendendo em sete oportunidades - recorde da categoria até hoje.

Um ano após perder o título para Connor Mcgregor, ele teve a chance de recuperá-lo, em 2016. Mas o perdeu novamente, desta vez para Max Holloway. Com isso, seguiu travando grandes batalhas em uma diferente divisão de peso, os galos.



O Rei do Rio havia anunciado uma aposentadoria em agosto de 2022, quando perdeu para o futuro campeão dos galos, Merab Dvalishvili. Em 2023, foi incluído no Hall da Fama do UFC, mas no ano seguinte voltou da aposentadoria para vencer Jonathan Martinez no UFC 301, no Rio de Janeiro.

Ele teve mais duas lutas que terminaram em derrota. Em maio, a derrota mais recente, por decisão para Aiemann Zahabi, ele informou a vontade de se aposentar novamente. Mas, como anunciou o afastamento no Canadá, teve a chance de receber uma última saudação calorosa da torcida de seu país.

Veja também