UFC: Retorno de Conor McGregor acontece em breve; confira

Conor McGregor, afastado do octógono desde julho de 2021, retornará ao UFC este ano para enfrentar Michael Chandler. Sem confirmação oficial do UFC sobre a data, o próprio McGregor indicou quando espera voltar à ação, antecipando um combate aguardado contra Chandler.

Há dias, foi confirmado: todos os sistemas operacionais. “The Mac”, também conhecido como (Notório), retornará ao octógono neste verão, conforme anunciado em entrevista à ESPN americana.

A volta do lutador pode movimentar muito os apps de apostas gerando uma onda de entusiasmo e especulação entre os fãs e apostadores. Sua presença carismática e habilidade no octógono tornam cada luta um evento imperdível, influenciando os mercados de apostas.

Desde julho de 2021, após uma derrota e fratura de tornozelo contra Dustin Poirier, o lutador irlandês esteve afastado, visando um retorno ao octógono este ano.

A especulação sobre o retorno de Conor McGregor ao UFC ganhou força com uma ação de Dana White, presidente do Ultimate. Após White divulgar um vídeo do irlandês acompanhado da frase (em breve), os rumores sobre a volta do ex-campeão dos penas e dos leves ao octógono se intensificaram. Conor indicou seu retorno ao UFC no verão dos EUA, entre o final de junho e julho.

Conor McGegor e UFC chegam a acordo sobre volta ao octógono

Conor McGregor está oficialmente de volta ao UFC após quase três anos fora. O anúncio foi feito por Dana White, presidente do Ultimate, no UFC 300. McGregor enfrentará Michael Chandler no UFC 303, durante a International Fight Week, em Las Vegas, EUA, no dia 29 de junho.

Dana White explicou que a demora para confirmar a luta entre Conor McGregor e Michael Chandler se deveu ao momento do lutador que estava afastado do octógono. Chandler estava pronto, mas McGregor enfrentava obrigações que o impediam de se preparar adequadamente.

McGregor não competia desde 10 de julho de 2021, após fraturar a perna contra Dustin Poirier. Em 2023, ele se tornou técnico no The Ultimate Fighter 31, oposto a Chandler, com a temporada estendendo-se de maio a agosto.

A expectativa pelo confronto entre eles cresceu, especialmente após um incidente no episódio final do programa, onde McGregor empurrou Chandler, quase escalando para um confronto físico, aumentando a antecipação para o duelo oficial.

A luta de McGregor foi adiada devido a vários fatores, incluindo sua recuperação de lesão e questões com a USADA, a agência antidoping dos EUA com contrato com o UFC. Após esses obstáculos, a confirmação da luta finalmente ocorreu neste sábado.

