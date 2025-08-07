UFC Rio terá Charles do Bronx no main event no card de volta ao Brasil

A- A+

De volta ao Brasil pela primeira vez desde 2024, o Ultimate Fighting Championship (UFC) já tem definido o combate principal que acontecerá no Rio, em 11 de outubro. O Fight Night, sem disputa de cinturão, terá Charles do Bronx como destaque da noite, contra o desafiante Rafael Fiziev, do Casaquistão, 10º no ranking dos pesos-leves.

O Estadão confirmou o combate, anunciado oficialmente pelo UFC nesta quinta-feira, (07). Charles, quarto no ranking dos leves, retorna ao octógono após revés diante de Ilia Topuria em junho, pelo cinturão da categoria. A escolha de Charles, um dos principais nomes do UFC brasileiro, se torna uma alternativa para atrair o público para Farmasi Arena, apesar da ausência de um título em disputa.



Charles busca alçar posições no ranking até reconquistar o título dos leves. Desde 2022, quando foi derrotado por Islam Makhachev, Charles disputou outros quatro combates, com duas vitórias e duas derrotas. No período, ainda sofreu com lesões e problemas físicos, que forçou o cancelamento da revanche contra o russo em 2023.



"Obrigado por terem atendido ao meu pedido. Estou muito feliz com tudo isso, conto com a energia de vocês, faz muito tempo que não luto no Brasil", afirmou Charles após o anúncio oficial de seu combate. Desde março de 2020, o brasileiro não participa de um evento no País.



Na ocasião, derrotou Kevin Lee, em evento que ocorreu com os portões fechados em função da pandemia de covid-19. Antes disso, com a presença de público, Charles derrotou Jared Gordon em novembro de 2019

UFC NO BRASIL



Na última vez em que o UFC esteve no Rio, Alexandre Pantoja defendeu o cinturão do peso-mosca no UFC 301, que ainda contou com a despedida de José Aldo.



Desde a pandemia, esta será a quarta vez em que a organização realiza um evento no País. Além do UFC 301, em 2023, o Rio sediou o UFC 283, com Glover Teixeira defendendo o cinturão contra Jamahal Hill e se despedindo do octógono, enquanto UFC São Paulo recebeu, em novembro, um Fight Night, no Ginásio do Ibirapuera.



O Estadão ouviu de fontes ligadas ao UFC que o Brasil já estava "nos planos" da organização há tempos, mas que outras cidades e arenas se tornavam mais atrativas em função de renda e das condições oferecidas para a organização. É o caso dos eventos que ocorrem no Oriente Médio, como Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.



Em 2023, Dana White afirmou ao Estadão que planejava retornar com mais eventos para o País e em outros lugares do mundo após o fim da pandemia. "Nós vamos colocar nossos eventos onde seja fácil realizar, podemos esgotar os ingressos se não tiver nenhuma restrição imposta", disse.

