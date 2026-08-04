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EUA

UFC teve prejuízo de R$ 155 milhões com luta na Casa Branca pelo aniversário de Donald Trump

Apesar das perdas financeiras, TKO afirma que evento histórico ampliou a visibilidade da organização e ajudou a fechar novos acordos comerciais

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UFC Freedom 250 foi um evento realizado em 14 de junho nos jardins da Casa Branca em comemoração aos 80 anos do presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpUFC Freedom 250 foi um evento realizado em 14 de junho nos jardins da Casa Branca em comemoração aos 80 anos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Kent Nishimura/AFP

O UFC registrou um prejuízo de aproximadamente US$ 30 milhões (cerca de R$ 155 milhões) com o UFC Freedom 250, evento realizado em 14 de junho nos jardins da Casa Branca em comemoração aos 80 anos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A edição histórica terminou com nocautes ou nocautes técnicos em todas as sete lutas do card, teve vitórias dos brasileiros Maurício Ruffy e Diego Lopes e a derrota de Alex Poatan na disputa pelo cinturão dos pesos-pesados. Mesmo com o impacto financeiro, a TKO Group, controladora do UFC, classificou a iniciativa como um sucesso.

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Segundo a revista Variety, durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2026, o presidente do conselho e CEO da TKO, Ari Emanuel, afirmou que o UFC Freedom 250 representou um marco para a empresa.

— A capacidade única da TKO de realizar eventos ao vivo e experiências de combate individual esteve em destaque no segundo trimestre. Nada ilustra isso melhor do que o UFC Freedom 250. Este evento foi um sucesso estrondoso para nossa empresa, para a marca UFC e para o esporte de artes marciais mistas, gerando visibilidade, mídia espontânea, expansão de público e uma experiência para os fãs que durou todo o fim de semana — declarou.

Apesar da avaliação positiva, o diretor financeiro (CFO) da empresa, Andrew Schleimer, admitiu que a realização do espetáculo gerou um impacto significativo nas contas.

— Tivemos custos significativamente acima do normal, os quais compensamos parcialmente com a venda total do inventário de parcerias globais. Vale lembrar que não vendemos ingressos e, portanto, não registramos receita de eventos ao vivo. Dado o perfil financeiro do evento que, como previsto, resultou em um prejuízo de aproximadamente US$ 30 milhões, nossas margens, tanto no UFC quanto na base consolidada, foram impactadas de forma significativa — afirmou.

Segundo a TKO, o evento registrou média de 8,2 milhões de espectadores nos Estados Unidos e na América Latina por meio do Paramount+, tornando-se a maior transmissão exclusiva ao vivo da história da plataforma.

O UFC Freedom 250 também entrou para a história da organização por ser o primeiro card em que todas as lutas terminaram por nocaute ou nocaute técnico.

Entre os brasileiros, Maurício Ruffy venceu Michael Chandler por nocaute técnico e ainda aproveitou a ocasião para pedir a namorada em casamento dentro da Casa Branca. Diego Lopes venceu por nocaute, enquanto Alex Poatan foi derrotado pelo francês Ciryl Gane.

Mesmo com o prejuízo financeiro, a TKO informou que o evento ajudou a fortalecer relações comerciais e atrair novos parceiros.

Schleimer afirmou que, nos dias que antecederam o UFC Freedom 250, a empresa promoveu encontros com dezenas de parceiros em Washington e que a repercussão do espetáculo deverá gerar oportunidades comerciais para 2026, 2027 e até anos seguintes.

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