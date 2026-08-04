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EUA UFC teve prejuízo de R$ 155 milhões com luta na Casa Branca pelo aniversário de Donald Trump Apesar das perdas financeiras, TKO afirma que evento histórico ampliou a visibilidade da organização e ajudou a fechar novos acordos comerciais

O UFC registrou um prejuízo de aproximadamente US$ 30 milhões (cerca de R$ 155 milhões) com o UFC Freedom 250, evento realizado em 14 de junho nos jardins da Casa Branca em comemoração aos 80 anos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A edição histórica terminou com nocautes ou nocautes técnicos em todas as sete lutas do card, teve vitórias dos brasileiros Maurício Ruffy e Diego Lopes e a derrota de Alex Poatan na disputa pelo cinturão dos pesos-pesados. Mesmo com o impacto financeiro, a TKO Group, controladora do UFC, classificou a iniciativa como um sucesso.

Segundo a revista Variety, durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2026, o presidente do conselho e CEO da TKO, Ari Emanuel, afirmou que o UFC Freedom 250 representou um marco para a empresa.

— A capacidade única da TKO de realizar eventos ao vivo e experiências de combate individual esteve em destaque no segundo trimestre. Nada ilustra isso melhor do que o UFC Freedom 250. Este evento foi um sucesso estrondoso para nossa empresa, para a marca UFC e para o esporte de artes marciais mistas, gerando visibilidade, mídia espontânea, expansão de público e uma experiência para os fãs que durou todo o fim de semana — declarou.

Apesar da avaliação positiva, o diretor financeiro (CFO) da empresa, Andrew Schleimer, admitiu que a realização do espetáculo gerou um impacto significativo nas contas.

— Tivemos custos significativamente acima do normal, os quais compensamos parcialmente com a venda total do inventário de parcerias globais. Vale lembrar que não vendemos ingressos e, portanto, não registramos receita de eventos ao vivo. Dado o perfil financeiro do evento que, como previsto, resultou em um prejuízo de aproximadamente US$ 30 milhões, nossas margens, tanto no UFC quanto na base consolidada, foram impactadas de forma significativa — afirmou.

Segundo a TKO, o evento registrou média de 8,2 milhões de espectadores nos Estados Unidos e na América Latina por meio do Paramount+, tornando-se a maior transmissão exclusiva ao vivo da história da plataforma.

O UFC Freedom 250 também entrou para a história da organização por ser o primeiro card em que todas as lutas terminaram por nocaute ou nocaute técnico.

Entre os brasileiros, Maurício Ruffy venceu Michael Chandler por nocaute técnico e ainda aproveitou a ocasião para pedir a namorada em casamento dentro da Casa Branca. Diego Lopes venceu por nocaute, enquanto Alex Poatan foi derrotado pelo francês Ciryl Gane.

Mesmo com o prejuízo financeiro, a TKO informou que o evento ajudou a fortalecer relações comerciais e atrair novos parceiros.

Schleimer afirmou que, nos dias que antecederam o UFC Freedom 250, a empresa promoveu encontros com dezenas de parceiros em Washington e que a repercussão do espetáculo deverá gerar oportunidades comerciais para 2026, 2027 e até anos seguintes.

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