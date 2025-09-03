A- A+

Corrida UFPE promove 1ª Corrida e Caminhada do Coração em outubro Evento acontece no dia 5, no Campus Recife, com percursos de 2 km, 5 km e 10 km

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realiza, no dia 5 de outubro, a 1ª Corrida e Caminhada do Coração. O evento tem concentração às 6h30 no Departamento de Fisioterapia e busca incentivar hábitos saudáveis e prevenir doenças cardiovasculares.

A corrida contará com percursos de 2 km, 5 km e 10 km, além de pontos de hidratação, sinalização e apoio de profissionais de saúde. Ambulância e equipamentos de emergência estarão disponíveis durante toda a atividade.

Kits e premiação

Os inscritos receberão o Kit do Corredor, que inclui camiseta personalizada, número de identificação e brindes relacionados à saúde do coração. Haverá medalhas para os três primeiros colocados de cada percurso e prêmios-surpresa no dia do evento.

Aberta ao público

Aberta a toda a comunidade, a corrida também contará com pacientes do projeto de extensão em reabilitação cardíaca da UFPE. As inscrições estão disponíveis no perfil oficial da Liga Acadêmica de Fisioterapia Cardiopulmonar (@lifcapufpe) no Instagram.

De acordo com a organização, a iniciativa reforça o compromisso da universidade em promover qualidade de vida e integração entre pacientes, estudantes e sociedade.

Com informações da assessoria

