Projeto Social UFPE retoma projeto social "Pirráias da Periferia" com aulas de futebol para crianças e adolescentes As atividades devem atender mais de 300 jovens em diversas comunidades do Recife

O projeto de extensão Pirráias da Periferia, criado em 2009 pelo professor do Centro de Educação da UFPE, José Luís Simões, retoma as atividades neste mês de junho de 2023. A iniciativa vai atender mais de 300 crianças e adolescentes, de 8 a 17 anos, com práticas esportivas, aulas de futebol e apoio psicopedagógico nos bairros do Coque, Várzea, Linha do Tiro, Morro da Conceição, Ibura (UR-5) e Vasco da Gama. O projeto passará por uma ampliação, a partir de julho, para abranger também a comunidade da Portelinha, em San Martin.

Para participar basta entrar em contato, através do direct do Instagram do projeto @pirraiasdaperiferia, ou pelo whatsapp (81) 99601-4282. A inscrição é efetivada após a comprovação da matrícula escolar da criança ou adolescente e da autorização do pai, mãe ou responsável. Veja o perfil:

O objetivo do projeto é unir esporte e educação em favor do fortalecimento da cidadania de jovens das periferias do Recife. Além do professor José Luís, outras 29 pessoas – entre professores, pesquisadores, estudantes e lideranças comunitárias – compõem a equipe que executa as atividades de forma voluntária. Com a extensão do projeto para Portelinha, a expectativa para 2022 é atender mais de 400 crianças e adolescentes.

Segundo o Prof. José Luís, o Pirráias da Periferia já ajudou dezenas de jovens a ingressar na universidade, foi fonte de pesquisas científicas e artigos acadêmicos e, em 2018, virou história em quadrinhos pela Editora Liceu, com roteiro do Professor Fábio Paiva (DFSFE/CE).

Abaixo, o calendário do projeto:

06 a 15/06: Inscrições para novas/os voluntárias/os (pelo Instagram ou Whatsapp)

06/06 a 30/06: inscrição de crianças e adolescentes (pelo Instagram ou Whatsapp)

17/06, 10h, no hall do Centro de Educação: reunião com equipe do projeto

01/07: Início das atividades nos polos do Coque e Morro da Conceição

07/07: Início das atividades no polo Linha do Tiro

08/07: Início das atividades nos polos Ibura (Ur-5) e Várzea

15/07: Início das atividades no polo Portelinha

