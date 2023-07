Última esperança brasileira, Alexandre Pantoja enfrenta Brandon Moreno no UFC 290

A- A+

O ano de 2023 iniciou com boas possibilidades para os lutadores brasileiros no UFC. Em janeiro, três cinturões masculinos estavam em posse de Glover Teixeira, Alex Poatan e Deyverson Figueiredo. Sete meses depois, todos esses títulos mudaram de endereço e a única opção da cinta ficar no Brasil será com Alexandre Pantoja, que tenta destronar o campeão dos pesos mosca, o mexicano Brandon Moreno (21-6-2), neste sábado (8), na luta co-principal do UFC 290, em Las Vegas, EUA.

Pantoja e Moreno são velhos conhecidos, tendo dois capítulos anteriores entre os lutadores. Nas duas ocasiões, melhor para o brasileiro, que finalizou o mexicano na 24ª edição do The Ultimater Fighter (TUF), reality show que seleciona lutadores para o UFC. Essa primeira luta aconteceu em 2016.

Dois anos depois, os atletas voltaram a se enfrentar no UFC Fight Night 129, dessa vez Pantoja venceu por decisão unãnime dos juízes, controlando todos os três rounds e dando poucas oportunidades para o mexicano.

Cinco anos depois, Brandon Moreno cresceu muito no MMA, é o atual campeão e está com um jogo mais lapidado. Desde a derrota para Alexandre Pantoja, o lutador de Tijuana passou por situações que fizeram amadurecer no esporte, como as duas luta contra Kai Kara-France e a quadrilogia diante de Deyverson Figueiredo, que em janeiro passado teve desfecho favorável ao "bebê assassino".

Enquanto isso, o brasileiro vem de três vitórias seguidas na categoria até 57kg, sendo a última por submissão em cima de Alex Perez, no UFC 277, em Julho de 2022, há quase um ano atrás. Marcos Damatta, treinador de Pantoja, falou sobre a evolução do seu atleta desde a última vez que enfrentou o mexicano. "Muita gente fala da evolução de Moreno desde que lutou contra o Pantoja, mas ele vem crescendo também e hoje é um lutador completamente diferente", disse o técnico.

Precisando recuperar o protagonismo

Desde a perda dos três cinturões no primeiro semestre, a primeira oportunidade de chegar perto do cinturão estava com Gilbert "Durinho" Burns, que teve a oportunidade de lutar o "title eliminator", espécie de semifinal antes de enfrentar o campeão, mas lesionou o ombro logo no início do combate e não teve condições de conquistar a vitória diante de Belal Mohammed.

Com a aposentadoria de Amanda Nunes no UFC 289, no mês passado, o país não tem nenhum brasileiro campeão do UFC, seja entre homens e mulheres. Podendo retomar esse prestígio neste sábado.

Agora é a vez de Pantoja, que tem sua primeira chance de lutar pelo cinturão do UFC. O carioca é um verdadeiro casca grossa, nunca foi finalizado ou nocauteado na carreira, tem boa base no jiu-jitsu, já finalizou 10 vez no MMA e com boas mãos, tendo nocauteado outros oito adversários.

Olhando o rankings do UFC e o que vem sendo ventilado nos bastidores, dificilmente outro brasileiro terá a oportunidade de disputar um cinturão ainda em 2023. Hoje, Charles do Bronx talvez tenha a melhor situação para brigar pelo título, mas depende de muita negociação ainda.

Luta principal

Fechando o evento, o australiano Alexander Volkanovski (25-2) defende pela quarta vez na carreira o cinturão dos pesos pena do UFC. Dessa vez, o concorrente será o mexicano Yair "Pantera" Rodriguez (15-3). Essa será a primeira luta do campeão desde que perdeu pela primeira vez no UFC, quando tentou unificar o cinturão dos leves, categoria de cima e perdeu para Islam Makhachev.

No mesmo dia que Volkanovski perdia para o russo, Rodriguez finalizou Josh Emmett com um triângulo e conquistou o cinturão interino dos pena e o "title shot". Essa será a primeira chance do mexicano lutar pelo título. Se vencer e Brandon Moreno também triunfar, o México sairá do evento com três cinturões do UFC, junto com Alexa Grasso, campeã peso mosca feminino.

