Última rodada da fase de grupos da Libertadores tem 7 vagas nas oitavas em jogo

Sete vagas nas oitavas de final da Copa Libertadores serão definidas nesta semana, na última rodada da fase de grupos, com o Flamengo, atual campeão, precisando de pelo menos um empate para garantir a classificação, e o River Plate, outro dos gigantes do continente, na corda bamba.

Outros dois candidatos ao título, Boca Juniors e Palmeiras, já se garantiram na próxima fase, mas com desempenho mais discreto do que o esperado, o que abre portas para outras equipes não consideradas como favoritas.

É o caso do Athletico-PR, atual vice-campeão, assim como do Olimpia do Paraguai e do Atlético Nacional da Colômbia, já classificados para as oitavas.

- Flamengo com um pé nas oitavas -

Sem mostrar o mesmo rendimento do ano passado, o Flamengo chega a esta última rodada na segunda posição do Grupo A com oito pontos, atrás do Racing da Argentina, já classificado, com 10.

Mesmo com a campanha irregular, o Rubro-Negro depende de um empate com o já eliminado Aucas do Equador na quarta-feira (28), no Maracanã, para se garantir nas oitavas.

Em caso de vitória, o time brasileiro dependerá de um tropeço do Racing contra o Ñublense do Chile para terminar a chave na primeira colocação.

- River na corda bamba -

Enquanto o Fluminense (9 pontos) se garante nas oitavas com pelo menos um empate contra o Sporting Cristal (7 pontos) do Peru na terça-feira (27), no Maracanã, o River Plate (7 pontos) precisa vencer o The Strongest da Bolívia (6 pontos) em casa para não ter que contar com o resultado do jogo no Rio de Janeiro.

O Tricolor das Laranjeiras, líder da chave e com a vaga praticamente assegurada, venceu apenas dois dos seus últimos dez jogos entre todas as competições, com três empates e cinco derrotas, entre elas a que selou a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o rival Flamengo (2 a 0).

Já o River lidera o Campeonato Argentino com 10 pontos de vantagem sobre o Talleres, segundo colocado, mas ainda não mostrou as credenciais para lutar por seu quinto título de Libertadores.

- O embolado Grupo B -

Independiente Medellín (10 pontos), Internacional (9) e Nacional do Uruguai encaram uma rodada final no Grupo B com alto nível de tensão.

Apesar de ter menos pontos, o time uruguaio tem um melhor cenário porque recebe na quarta-feira, em Montevidéu, o Metropolitanos da Venezuela, que ainda não conquistou nenhum ponto e já está eliminado.

Por sua vez, o Inter enfrenta no Beira-Rio o Independiente Medellín precisando da vitória para não depender da combinação de resultados. O empate só serve para colombianos e brasileiros caso o Nacional não vença o frágil time venezuelano em casa.

- Galo aposta em Felipão -

No Grupo G, com o Athletico-PR líder (10 pontos) e já garantido nas oitavas, o Atlético-MG (9) joga sua classificação na quarta-feira com o Libertad (6), em Assunção.

O time mineiro avança mesmo com uma derrota por um gol de diferença, mas ainda tem chances de terminar a chave em primeiro. Para isso, precisa pontuar no Paraguai e esperar por um tropeço do 'Furacão' em Curitiba, contra o já eliminado Alianza Lima (4).

O 'Galo' aposta suas fichas na vasta experiência do técnico Luiz Felipe Scolari, que assumiu a equipe há dez dias, após a demissão do argentino Eduardo Coudet.

Antes desta sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores, os times já classificados para as oitavas de final até agora são: Racing (Grupo A), Bolívar e Palmeiras (Grupo C), Argentinos Juniors e Independiente del Valle (Grupo E), Boca Juniors (Grupo F), Athletico-PR (Grupo G) e Olimpia e Atlético Nacional (Grupo H).

A final única da edição 2023 do principal torneio do continente será disputada no dia 4 de novembro, no Maracanã.

