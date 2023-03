A- A+

Copa do Nordeste Última rodada do Nordestão tem Sport atrás do 1º lugar geral; Santa e Náutico buscam vaga; veja Equipes voltam a entrar em campo às 21h30 desta quarta-feira (22)

Após o empate sem gols entre Sport e Santa Cruz, no sábado, em clássico atrasado da 4ª rodada, todas as equipes da Copa do Nordeste agora estão em pé de igualdade no que diz respeito ao número de jogos. Nesta quarta-feira, todos entram em campo ao mesmo tempo para a rodada derradeira da primeira fase, que definirá os últimos classificados à segunda fase. Entre eles, Náutico e Santa Cruz seguem na briga.

Ao contrário do Grupo A, onde todos os times já estão classificados ao mata-mata, o Grupo B só tem o Ceará garantido nas quartas de final. ABC, Sergipe, Náutico e Santa Cruz brigam pelas três últimas vagas.

Atual 4º colocado, o Timbu tem dez pontos e vai receber o Ferroviário, às 21h30, nos Aflitos. O Alvirrubro pode seguir na competição mesmo que perca para os cearenses. Contudo, caso isso aconteça, o Santa Cruz não poderia vencer o Fortaleza, no Arruda.

A Cobra Coral entra em campo na mesma hora do rival e tem situação mais complicada para carimbar sua ida à próxima fase. Com nove pontos, além de bater o Fortaleza, o Tricolor tem que torcer para que Náutico ou Sergipe - ambos com dez pontos - percam ou pelo menos empatem seus duelos.

Outra possibilidade é o ABC, que tem 11 pontos, perder seu compromisso perante o Fluminense/PI. Caso o clube potiguar fique na igualdade diante dos piauienses, e o Santa derrote o Leão do Pici, a vaga poderia ser decidida no saldo de gols, caso Náutico e Sergipe também triunfem em seus respectivos jogos.

No Grupo A, Sport, Fortaleza, Ferroviário e CRB já estão classificados às quartas. O que está em jogo, porém, é a posição que cada um terminará na primeira fase. No empate com o Santa no Clássico das Multidões, o Rubro-negro pernambucano perdeu boa oportunidade de praticamente garantir as primeiras colocações do grupo e geral.

Com o 0x0, o Leão da Ilha do Retiro foi aos 16 pontos, ficando um à frente do Fortaleza. Nesta quarta, o time dirigido por Enderson Moreira vai visitar o já eliminado CSA, no Rei Pelé, em Maceió. O resultado positivo dará ao Sport o direito de decidir o mata-mata em casa. Se tropeçar, terá que torcer para os cearenses não derrotarem o Santa Cruz.

O Ceará - 13 pontos - é outro time que pode tomar a vaga do Sport na primeira colocação geral. No entanto, para que isso aconteça, o Vozão, além de vencer seu jogo, teria que secar o Fortaleza, ver uma derrota do Sport e tirar uma diferença de nove gols no saldo para os pernambucanos.

