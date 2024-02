A- A+

Santa Cruz Última rodada do Pernambucano: confira o que o Santa Cruz precisa para jogar a Série D de 2025 Tricolor precisa de combinação de resultados para jogar a competição nacional no próximo ano

Chegado a última rodada do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz vai à Caruaru, neste sábado (24), enfrentar o Central, às 16h30. Já garantido na próxima fase - e sonhando com uma vaga antecipada na semifinal -, o Tricolor pode dar um passo importante para jogar a Série D de 2025.

Primeiro, é importante entender como funciona o regulamento para classificação do campeonato nacional. O Pernambucano dá direito à duas vagas para o torneio, sendo uma para o campeão pernambucano, caso o clube não esteja participando de uma série superior no Campeonato Brasileiro, e a outra para o time que estiver sem divisão e mais bem colocado na primeira fase do Estadual.

Dito isso, o Santa Cruz tem a primeira possibilidade de confirmar presença na Série D de 2025 já neste sábado. Mas, ao que tudo indica, a tarefa não será fácil. Isso porque o Tricolor precisa de algumas combinações de resultado envolvendo o Retrô, seu principal oponente na luta por uma vaga na competição, que joga contra o já rebaixado Flamengo de Arcoverde, também às 16h30, no Arruda.

Confira a seguir os cenários do Santa Cruz

Em caso de vitória do Santa Cruz e empate ou derrota do Retrô, o Tricolor carimba uma vaga de melhor colocado sem divisão da primeira fase, independente da sua campanha no mata-mata.

O cenário também se repete em caso de empate do Santa e derrota do Retrô por pelo menos dois gols de diferença. Neste caso em específico, a Cobra Coral empataria em número de pontos com a Fênix - 17 pontos -, mas levaria vantagem nos critérios de desempate, uma vez que o Tricolor teria saldo de gols de oito contra sete em relação ao time de Camaragibe.

Em caso de derrota do Santa Cruz, o único jeito de classificação seria sendo campeão do Pernambucano, uma vez que o Tricolor não conseguiria classificação por meio da primeira fase.

Retrô e cenário inusitado

O Retrô só depende dele para se garantir na Série D de 2025. Porém, caso a Fênix, que já joga a última divisão nacional esse ano, consiga o acesso à Série C, a vaga do próximo ano cai automaticamente para o Santa Cruz em 2025.

