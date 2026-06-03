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Futebol Última vez que Brasil repetiu goleiros convocados para a Copa foi em ano de título mundial; relembre Gilmar e Castilho foram os donos da meta nas edições de 1958 e 1962, resultando no bicampeonato; feito se repetirá em 2026 com permanência de trio de 2022 formado por Alisson, Ederson e Weverton

Com as presenças de Alisson, Ederson e Weverton para a Copa do Mundo de 2026, convocados pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, a equipe repetiu o mesmo trio de goleiros chamados na edição de 2022, quando a Canarinho estava sob o comando de Tite. Feito que não ocorria desde 1962. Para os supersticiosos, vale dizer que a manutenção na escolha resultou em um título mundial.

Passado

Nas Copas de 1958 e 1962, o Brasil convocou os mesmos dois goleiros: Gylmar e Castilho. O primeiro foi o titular em ambas as campanhas, enquanto o segundo era o reserva. À época, apenas dois atletas do gol eram chamados. O Brasil foi campeão mundial nos dois torneios, com Vicente Feola sendo o técnico da primeira e Aymoré Moreira o comandante da segunda.

Gylmar foi convocado pela primeira vez quando jogava pelo Corinthians. Na segunda oportunidade era o camisa 1 do Santos. O goleiro também foi chamado para o Mundial de 1966, jogando em duas das três partidas do Brasil na competição, sendo substituído por Manga no duelo perante Portugal, que marcou a eliminação brasileira.

Castilho, por outro lado, foi chamado pela primeira vez na Copa do Mundo de 1950. Também foi chamado em 1954, edição em que foi titular. Assim como em 1958 e 1962, o goleiro foi convocado por conta das boas atuações pelo Fluminense.

Presente

Alisson, Ederson e Weverton formaram o trio de goleiros da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O primeiro era o titular e será mantido no posto no Mundial de 2026. O segundo atuou em apenas uma partida, na derrota por 1x0 para Camarões, pela fase de grupos. Já o terceiro esteve em campo por alguns minutos na vitória brasileira por 4x1 diante da Coreia do Sul, pelas oitavas de final.

Alisson e Ederson, aliás, vão para a terceira Copa da carreira. Ambos também estiveram no Mundial da Rússia, em 2018. O primeiro era titular da Roma, enquanto o segundo defendia o Manchester City. Atualmente, eles jogam por Liverpool e Fenerbahçe, respectivamente.

Weverton foi chamado pela primeira vez quando jogava pelo Palmeiras. Agora, com a camisa do Grêmio, ganhou nova oportunidade, desbancando a concorrência de outros nomes como Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians).

Mundial

Canadá, Estados Unidos e México são países-sede da Copa. A competição começa no dia 11 de junho e se encerra no dia 19 de julho. O jogo inaugural será no Estádio Azteca, na Cidade do México. A decisão será no MetLife Stadium, em Nova Jersey

O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia será diante dos marroquinos, no dia 13 de junho, às 19h (Brasília), em Nova Jersey.

A segunda rodada será contra o Haiti, será dia 19 de junho, na Filadélfia, às 21h30. A primeira fase termina dia 24 do mesmo mês, às 19h, perante a Escócia.

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