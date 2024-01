Das últimas dez disputas por pênaltis, Santa Cruz tem apenas duas vitórias; confira o retrospecto

A- A+

Roteiro repetido. Mais uma vez, diante do Altos-PI pela Pré-Copa do Nordeste, o Santa Cruz chegou numa disputa por pênaltis e saiu derrotado. Das últimas dez vezes que passou por essa situação, a Cobra Coral só venceu em duas ocasiões. Confira o retrospecto:

O corte das dez últimas disputas inicia em 2019 e vem até 2024. O Santa Cruz só saiu vencedor nesse período contra o Náutico (2020) e Afogados da Ingazeira (2021). O levantamento foi feito pelo perfil Santa Stats, do X. A página também trouxe outros três jogos de 2019 que melhoraram o desempenho coral com duas vitórias e uma derrota. Veja:

Retrospecto coral nas últimas disputas de pênalti:



2024: Altos

2023: Petrolina

2022: Náutico

2021: Floresta

2021: Afogados

2020: Salgueiro

2020: Náutico

2020: Confiança

2020: ACG

2019: Fluminense

2019: CRB

2019: Afogados

2019: Náutico — Santa Stats (@SantaStats) January 8, 2024

Chama a atenção que desde a vitória contra o Afogados, já são quatro disputas consecutivas que o Tricolor saiu eliminado. Floresta (2021), Náutico (2022), Petrolina (2023) e Altos-PI (2024) compõem a lista.

A eliminação para o Altos-PI sem dúvidas foi a mais dramática. Ao todo, as duas equipes cobraram 24 pênaltis até concretizar a queda do Santa Cruz.

Sem a Copa do Nordeste, o Santa Cruz tem apenas o Campeonato Pernambucano garantido em 2024 e pode terminar a temporada ainda em fevereiro, no pior cenário possível. O Tricolor estreia pelo Estadual nesta quinta-feira (11) contra o Maguary, no estádio do Arruda, às 19h.

