Futebol Último a se apresentar, Leandro Barcia inicia trabalhos no Náutico Atacante ex-Sport chega para completar o elenco do técnico Allan Aal para o restante da temporada

Chegou quem faltava. Nesta quinta (4), o atacante Leandro Barcia iniciou os trabalhos com os demais companheiros de Náutico no Centro de Treinamento Wilson Campos. O jogador assinou um pré-contrato com o Timbu no final do ano passado, enquanto ainda tinha vínculo com o Defensor Sporting, do Uruguai, mas só desembarcou no Recife nesta semana.

Barcia é velho conhecido dos pernambucanos. Entre 2020 e 2021, o atacante vestiu a camisa do Sport, com oito gols em 33 jogos. No Brasil, o jogador também passou por Goiás, Atlético-GO e Ponte Preta.

Além de Barcia, o Náutico fechou as contratações do goleiro Jeferson Romário; dos zagueiros Rafael Vaz, Matheus Santos e Guilherme Matos; os laterais Danilo Belão, Arnaldo e Luiz Paulo; dos volantes Lorran, Igor Pereira e Wendel Lessa; dos meias Patrick Allan e Marco Antônio; além dos atacantes Evandro, Kauan, Paulo Sérgio, Ray Vanegas, Fernandinho, Marcos Júnior e Júlio César.

