Último a se reapresentar, Vagner Love deve ser titular contra o ABC

Referência ofensiva do Sport e último a se reapresentar, Vagner Love está perto de estrear como titular na temporada 2023. Depois de sair do banco de reservas contra Petrolina e Salgueiro, respectivamente, o atacante pode começar o confronto contra o ABC, sábado (21), pela primeira rodada da Copa do Nordeste, entre os 11 iniciais. Foi o que garantiu o técnico Enderson Moreira, após a vitória sobre o Carcará.

"Tem algumas questões táticas que estamos buscando. A gente está em uma crescente com Vagner, que entrou no jogo passado e nesse jogo (diante do Salgueiro). Cria-se uma possibilidade muito boa de, talvez, ele começar a próxima partida. Como a gente tinha mais ou menos programado", detalhou o treinador.

Além do camisa 99, quem pode aparecer na lista de relacionados é o meia Jorginho. Contratado para ser 'o cara' da armação, ele ainda se recupera de uma fadiga muscular na panturrilha direita. "Talvez tenhamos a possibilidade do Jorginho, vamos observar. Aos poucos vamos trazendo os atletas para um nível bom. Quem ganha é o Sport, e eu ganho mais dor de cabeça para fazer as escolhas", pontuou.

De acordo com o treinador, a escalação para encarar o ABC, na Ilha, vai depender da condição física dos jogadores. Até o dia 17 de fevereiro, o Sport irá encarar uma maratona de partidas. "É uma decisão conjunta. Não é só do Enderson, da preparação física, fisiologia, do departamento médico. Precisamos esperar um pouco para ver a recuperação deles", iniciou.

"A única coisa que pode tirar um atleta do jogo é se ele não estiver 100% recuperado. Não é poupar ninguém, mas quando não atinge um nível de prepração esperado, precisamos tirar, pois o risco de lesão aumenta e a performance não vai ser tão qualificada", finalizou.

