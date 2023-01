A- A+

Futebol Último adeus ao Rei: confira detalhes de como será o velório de Pelé Vila Belmiro, palco principal do maior atleta de todos os tempos, atrairá hoje olhares de todo o mundo no velório do ex-jogador

Leia também

• Antony faz homenagem especial a Pelé antes de jogo do Manchester

• Perder um amigo e um "grande cliente", a dor dupla do barbeiro

• Pelé é homenageado na corrida de São Silvestre

• O mau momento do Santos, clube com o qual Pelé conquistou o mundo

Palco principal do maior atleta de todos os tempos, a Vila Belmiro atrairá nesta segunda (2) os olhares de todo o mundo. Será no estádio do Santos em que acontecerá, a partir das 10h, o velório de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, falecido na última quinta-feira, em decorrência da falência múltipla dos órgãos, provocada por um câncer de cólon.

Esquema do velório

Duas tendas foram instaladas no gramado do estádio Urbano Caldeira. A principal, no centro do gramado, receberá o caixão com o corpo de Pelé, com espaço para 80 cadeiras para familiares e amigos próximos.

A segunda tenda acomodará autoridades, que terão acesso ao estádio pelo Salão de Mármore. O presidente da Fifa, Gianni Infantino; o mandatário da Conmebol Alejandro Domínguez; o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues; o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; e o vice-presidente do País e torcedor santista, Geraldo Alckmin, estarão no local.

O velório de Pelé será o primeiro evento da agenda oficial de Lula (PT), que embarcará em avião que o levará até Guarujá (SP), cidade vizinha de Santos. De lá, o presidente da República irá para o estádio do Peixe. Tarcísio de Freitas (Republicanos), novo governador de São Paulo, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) também estarão no velório do Rei, assim como o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Por outro lado, ainda não se sabe quais jogadores e ex-companheiros de Pelé estarão presentes. Nomes como Gerson Canhotinha, Rivellino e Jairzinho, campeões da Copa do Mundo do México, não confirmaram presença. Assim como eles, Neymar e Gabigol, ídolos revelados no Santos e que utilizaram a camisa 10 de Pelé, também não confirmaram presença. Suspenso, o jogador do PSG não entrou em campo na partida do time pelo campeonato francês ontem.

O público geral entrará na Vila pelos portões 2 e 3, podendo circular em um espaço que será colocado a sete metros de distância do caixão, em um tablado. A saída será nos portões 7 e 8. Os jornalistas não terão acesso ao gramado, ficando somente no setor das cadeiras cativas e das cabines de imprensa.

Cercas impedirão que torcedores acessem o gramado onde não há o tablado de madeira. Jogadores do atual elenco do Santos chegarão juntos, em vans, no fim do dia. Faixas de torcedores santistas serão penduradas na arquibancada.

O corpo ficará no centro do gramado. A previsão é que o velório termine às 10h de amanhã. Haverá ainda um cortejo pelas ruas de Santos. O trajeto se iniciará na Vila Belmiro, passará pelo Canal 2 até a orla da praia. Seguirá ao Canal 6, em frente à casa de dona Celeste, mãe de Pelé, encerrando-se no Canal 1. Por fim, o sepultamento no Memorial Necrópole Ecumênica, em momento reservado para a família.

Um mês de tensão

Tricampeão mundial pela Seleção Brasileira, Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro, no hospital Albert Einstein, em São Paulo. O Rei deu entrada por conta de uma infecção respiratória após contrair a Covid-19, além de passar por uma reavaliação do tratamento de um câncer no cólon.

Anteriormente, o ex-jogador tinha feito uma cirurgia no cólon, em setembro de 2021. Desde então, vinha fazendo sessões de quimioterapia. No dia 21 de dezembro, o hospital divulgou, por meio de um boletim médico, que Pelé apresentou uma progressão da doença oncológica, necessitando de maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca.

Veja também

Futebol Cristiano Ronaldo chega à Arábia Saudita para se apresentar no Al-Nassr