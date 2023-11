A- A+

Sport Último adeus: Diego Souza não fica no Sport para 2024 e deve se aposentar do futebol Camisa 87 fez 11 jogos durante campanha do clube na Série B 2023

Com 21 contratos se encerrando ao término desta temporada, o Sport já começa a planejar o ano de 2024. Um dos nomes com vínculo no fim do ano, aliás, já teve seu destino traçado: ídolo da torcida, Diego Souza encerrou mais uma passagem pelo Leão. Contratado na janela do meio do ano, o meia-atacante pouco pôde contribuir ao Leão na última edição da Série B e já se despediu do clube. Ao todo, foram 184 aparições e 58 gols.

A informação foi dada em primeira mão pelo ge, junto ao presidente rubro-negro, Yuri Romão, e confirmada pela Folha de Pernambuco.

A saída de Diego Souza do Sport deve culminar na aposentadoria do jogador de 38 anos. Em sua chegada ao clube, o próprio camisa 87 declarou que "tinha o objetivo de parar, sim". Entretanto, ainda de acordo com o Embaixador, "se eu não jogasse no Sport, eu pararia de jogar", enfatizou na época.

Além de não conseguir ajudar o Sport com o acesso à Série A, a última passagem de Diego Souza pela Ilha do Retiro ficou marcada pela pouca contribuição dentro das quatro linhas. Em 11 jogos pelo Rubro-negro, o meia-atacante contribuiu com um gol - o da vitória sobre o ABC, em sua reestreia, em setembro. Tendo que lidar com problemas físicos desde seu desembarque à capital pernambucana, o jogador só foi titular em três oportunidades.

Esta foi a terceira passagem de Diego Souza pelo Sport. As duas anteriores aconteceram entre os anos de 2014 e 2017. Em sua chegada ao clube, recebeu a camisa 87 em alusão ao título Brasileiro daquele ano, como forma de provocação ao Flamengo.

Dentro de campo, em 2015, Diego comandou o Leão pernambucano até o sexto lugar da Série A. É a melhor campanha do clube na competição na era dos pontos corridos. No ano seguinte, trocou o Sport pelo Fluminense, mas voltou ao Recife depois de três meses. No Brasileirão daquele ano, contribuiu na briga contra o rebaixamento e ainda terminou o campeonato como artilheiro, com 14 gols marcados. O jogador é o maior artilheiro da história leonina no certame, com 37 gols. Também foi com a camisa do Sport que Diego Souza chegou à Seleção Brasileira em 2017.

Homenagem

Em outubro, em solenidade realizada na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Diego Souza recebeu o título de cidadão pernambucano. A honraria foi entregue pelo autor do projeto, o deputado João de Nadegi (PV), ao lado do também deputado Rodrigo Farias (PSB).

