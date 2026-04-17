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LUTO 'Último capítulo', disse filho, quando Oscar Schmidt foi incluído no Hall da Fama do COB Cerimônia foi realizada há nove dias, mas não contou com a presença da lenda do basquete mundial, que se recuperava de cirurgia

"O último capítulo de uma carreira cheia de vitórias". Assim Felipe Schmidt, filho de Oscar Schmidt, recebeu a homenagem dada há nove dias ao pai, que foi integrado ao Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Lenda do basquetebol brasileiro e mundial, o "Mão Santa" morreu nesta sexta-feira, aos 68 anos.

Como estava em recuperação de uma cirurgia recém-realizada, o ídolo Oscar Schmidt não pôde comparecer ao evento. Por isso, foi representado pelo filho, Felipe, que recebeu a homenagem das mãos de Hortência e falou sobre a emoção de ter o pai celebrado pelo COB na cerimônia realizada no Copacabana Palace, no Rio.

"A gente está honradíssimo de estar aqui nesse momento, porque a gente sabe de tudo o que o meu pai se dedicou ao basquete, principalmente a seleção brasileira e ao COB, porque uma das suas maiores felicidades era defender o Brasil nas Olimpíadas. Estar aqui para receber essa homenagem é o último capítulo de uma carreira cheia de vitórias", disse Felipe Schmidt no último dia 8 de abril.

Na ocasião, o filho de Oscar preferiu não entrar em detalhes sobre a cirurgia e o estado de saúde do pai. Felipe apenas disse que o ex-ala estava "bem, mas um pouco cansado". A causa da morte da lenda do esporte brasileiro não foi revelada.

Segundo maior pontuador da história do basquete mundial com 49.737 pontos, só atrás de Lebron James, Oscar é o principal cestinha de todos os tempos em Jogos Olímpicos, com 1.093 pontos. Além disso, é o recordista brasileiro em participações olímpicas, com cinco edições consecutivas, e o dono do maior número de pontos numa só partida em Olimpíada: 55 contra a Espanha, em Seul 1988.

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