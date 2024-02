A- A+

futebol internacional Último dia da janela de transferências na Europa: o que ainda pode afetar no futebol brasileiro? Clubes do Velho Continente podem contratar jogadores do Brasil até hoje, às 20h

A janela de transferência na Europa está na reta final, mas as negociações não param de acontecer. Algumas podem, inclusive, afetar times brasileiros. Isso porque com o período próximo do fim, a tendência é que os clubes do Velho Continente sejam mais agressivos nos seus alvos que atuam no futebol brasileiro.

Fluminense e Corinthians são os times que podem sair mais prejudicados da janela de inverno do futebol europeu, visto que Yuri Alberto, do Timão, e André e Arias, do Tricolor Carioca, já foram sondados por times da Europa e alguma proposta pode aparecer nas próximas horas. A tendência é que os três fiquem, ao menos, até o meio do ano em seus clubes.

De acordo com o ge, o Corinthians recusou uma proposta do Wolverhampton, da Inglaterra, pelo centroavante Yuri Alberto. O clube inglês, à princípio, tentou o empréstimo do jogador até o meio do ano, com valor de compra fixado após o período, mas pode melhorar a oferta até o encerramento do período de transferência do futebol inglês, às 20h (de Brasília) desta quinta.

O volante André, do Fluminense, é outro que está sendo cobiçado por clubes da Inglaterra. O presidente Mário Bittencourt, inclusive, disse que o meia só sai neste momento se chegar uma boa proposta nesta janela de inverno do futebol europeu. Até aqui, Liverpool e Fulham foram os interessados e podem fazer uma nova investida nesta reta final.

O meia-atacante Jhon Arias também recebeu sondagens do Zenit, da Rússia, durante o período de transferência, mas o seu caso pode se estender ainda mais. Isso porque a janela do futebol russo só fecha daqui a três semanas, no dia 22 de fevereiro, e uma nova proposta pelo colombiano de 26 anos ainda pode surgir.

Além dos três jogadores que já foram noticiados, outras propostas ainda podem surgir para novos jogadores do futebol brasileiro. Vale destacar que às 20h (de Brasília) todas as janelas de transferências das principais ligas do futebol europeu estarão fechadas.

