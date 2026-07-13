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Casa Último jogo do Santa Cruz no Arruda com público foi há um ano Relembre como está a situação para retomar os jogos no Arruda

Um estádio de futebol sem a presença de torcedores na arquibancada nada mais é que um espaço incompleto, longe daquilo que traz sentido e valor. Exatamente há um ano, em 13 de julho de 2025, o Santa Cruz fez seu último jogo com a presença da torcida coral no estádio do Arruda, no empate em 1x1 contra o xará Santa Cruz-RN, em jogo válido pela fase de grupos da Série D.

Desde então, o Tricolor do Arruda está jogando longe das suas origens, utilizando a Arena de Pernambuco como mando de campo.

Na época da última partida na casa tricolor, o estádio estava liberado com apenas 50% da sua capacidade máxima. Durante o jogo contra o Santa Cruz de Natal, diversos torcedores registraram as condições do estádio tricolor e denunciaram por meio das redes sociais. As imagens apresentaram concretos das arquibancadas superior desabando e ferragens expostas.

Liberação

Saltando para o último mês de abril, a Defesa Civil do Recife emitiu relatório onde mantinha a classificação do Arruda em 'Risco Alto'. No setor entre os portões 5 e 6, a corporação chegou a considerar a situação dentro de 'Risco Muito Alto'.

A Comissão Patrimonial informou que realiza serviços pontuais no estádio. Para iniciar o processo de liberação e conseguir a emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), o clube precisa apresentar uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ajustada, descrevendo todos os serviços executados, além de um parecer técnico atestando a capacidade de carga e condições de segurança estrutural.

Santa Cruz completa período de um ano sem jogar no Arruda com a presença de público - Foto: Rafael Vieira/FPF

Enquanto o Santa não consegue arrumar uma solução para as reformas no Arruda, dentro de um cenário de escassez de recursos, o clube deve seguir mandando seus compromissos na Arena de Pernambuco. A Cobra Coral chegou a fazer dois jogos do Pernambucano no Arruda, mas ambos com portões fechados.

A questão do estádio também é ponto central nas negociações com a SAF e o presidente Bruno Rodrigues já afirmou que um regime de comodato, espécie de empréstimo gratuito de bens, mas com determinações de conservação e dentro de um período de tempo, será implementado ao lado dos futuros investidores.

Série C

Na atual disputa da Série C, o Santa Cruz está embalado por três vitórias consecutivas e assumiu a terceira colocação. A equipe de Cristian de Souza já tem bem encaminhada a classificação à segunda fase da competição. O próximo compromisso será no sábado (25), às 17h, contra o Figueirense, pela 15ª rodada.

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