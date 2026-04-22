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Futebol Último lote de ingressos para a Copa do Mundo começa a ser vendido nesta quarta Fifa disponibilizará entradas para todas as 104 partidas da competição; vendas começam a partir do meio-dia (horário de Brasília)

A 50 dias da Copa do Mundo, a Fifa abrirá uma venda de útima hora para as 104 partidas da competição. Segundo a entidade, cinco mil ingressos de uma carga total de seis mil e quinhentos foram vendidos até aqui.

As entradas serão disponibilizadas no site oficial da Fifa a partir de meio-dia desta quarta-feira (22). Haverá ingressos para todas as categorias de assentos — 1, 2, 3 e até para as novas categorias de assentos próximos do campo, criados pela entidade neste mês.

Criação de novas categorias e valores

Em dezembro, o valor dos ingressos variava entre US$ 140 (R$ 697,00), referentes a assentos em anésis superiores e US$ 8.680 (R$ 43.216,00), em locais mais próximos do campo na final do torneio.

No início de abril, a entidade anunciou novas categorias de ingressos dentro dos anéis inferiores, anteriormente classificados como assentos categoria 1. Segundo apuração do jornal "The Athletic", depois da criação das categorias “Front Category 1” (Categoria Frontal 1) e “Front Category 2” (Categoria Frontal 2), muitos ingressos aumentaram de valor.

Para a partida entre Argélia e Áustria, marcada para o Arrowhead Stadium, em Kansas, assentos na segunda fileira, nos quatro cantos do estádio, começaram a ser vendidos por US$ 900 cada (R$ 4.480); o dobro do preço de um ingresso padrão da Categoria 1, vendido até antes do início do mês.

A partida entre Estados Unidos e Paraguai, no SoFi Stadium, também teve alteração nos preços. Depois da criação das novas categorias, assentos do anel inferior, agora classificados como “Categoria Frontal 1” passaram a custar US$ 4.105 (R$ 20.437) acima do preço padrão de US$ 2.730 (R$ 13.592) da Categoria 1.

O jornal questionou a entidade a respeito do porquê das entradas mais próximas do campo, agora classificadas como "Categoria Frontal 1 e 2", não foram direcionados para quem adiquiriu ingressos da categoria 1, referente aos anéis inferiores.

A Fifa respondeu que até o lançamento da fase de vendas de última hora, todos os assentos vendidos estavam dentro de categorias definidas, mas "a introdução de novos produtos de assentos nas primeiras fileiras reflete a fase atual de vendas, na qual assentos individuais podem ser oferecidos, e não altera o modelo baseado em categorias sob o qual os ingressos anteriores foram vendidos".

A entidade não informou quantos desses assentos mais próximos do campo estarão disponíveis na nova etapa de vendas desta quarta.

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